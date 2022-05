Un petit chien consacre son odorat à sa passion pour les fleurs

L’odorat des chiens est leur sens le plus développé. Ils l’utilisent en général pour flairer des effluves de congénères, d’autres animaux ou encore de nourriture. Finn, un jeune chien attendrissant, préfère l’utiliser pour renifler les fleurs.

Finn est un adorable petit chien de 2 ans issu d’un croisement entre un Griffon Bruxellois et un Pékinois. Dès son plus jeune âge, alors qu’il n’était encore qu’un chiot, il a montré un attachement tout particulier pour une activité pour le moins inattendue. En effet, Finn n’aime rien de plus au monde que sentir le doux parfum des fleurs. Sa maîtresse, Sarah Geers, a été étonnée puis complètement sous le charme de ce petit être romantique. « Il était totalement fasciné par le jardin de zinnias de mon père. Il restait assis là et les reniflait sans essayer de les mordre », a déclaré Sarah à The Dodo.



Sarah Geers / Facebook

Toutes les fleurs lui plaisent et attirent son attention. Lors des promenades, Finn s’arrête dès qu’il en voit une et la renifle. Néanmoins, Finn a ses préférences. Celles qu’il affectionne particulièrement sont les pensées. Fort heureusement, elles ne sont pas toxiques pour les animaux. Certaines plantes peuvent en effet être dangereuses, comme la tulipe, le muguet, l’anémone ou encore l’hortensia. La propriétaire reste donc extrêmement vigilante.

Lorsqu’il n’y a pas de fleurs en extérieur en raison de la saison, le petit chien trouve toujours un moyen de satisfaire son odorat. Il grimpe par exemple volontiers sur la table basse du salon pour aller flairer le bouquet posé dessus. « Je l’ai également surpris en train d'essayer de renifler des fleurs artificielles dans un magasin », confie Sarah.

Finn fait le bonheur de sa famille qui s’amuse beaucoup de son trait de caractère original. Sarah explique que c’est également un toutou très attaché à ses maîtres et qu’il fait preuve de beaucoup d’affection : « Il se pelotonne sous les couvertures avec son père pour dormir et me suit partout où je vais ».

A lire aussi : Elle crée une décoration de Noël avec le bâton que son défunt compagnon à 4 pattes a rapporté de sa dernière balade



Sarah Geers / Facebook