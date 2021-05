Un nouveau test pour détecter un cancer chez votre chien avant les premiers symptômes ?

Photo d'illustration

Petco et PetDx, les entreprises partenaires qui sont derrière ce projet, présentent OncoK9 comme correspondant à une avancée majeure dans la détection précoce du cancer chez le chien. L’annonce de sa mise en service a été faite en ce début de semaine.

OncoK9 va « changer le tempo en matière de médecine vétérinaire », d’après un article de CNET publié ce mardi 18 mai.

Dans un communiqué paru le même jour, l’entreprise Petco, spécialisée dans l’alimentation, la santé et les accessoires pour animaux de compagnie, et la startup californienne PetDx ont annoncé conjointement l’arrivée de ce nouveau test de dépistage du cancer chez les chiens.

OncoK9 est, en effet, un test de biopsie des fluides permettant, d’après ses concepteurs, de détecter le cancer bien avant que le chien n’en manifeste les premiers symptômes. Le diagnostic se fait via simple prise de sang et intervient au niveau de l’ADN en relevant les altérations dans le génome.

Pour les équipes de Petco et PetDx, OncoK9 représente un grand pas dans le domaine, car il offre une technologie qui était auparavant réservée au diagnostic du cancer chez l’humain.

Dans un premier temps, cet outil sera disponible dans un certain nombre de centres vétérinaires relevant de Petco, à partir du 26 mai prochain. Ensuite, dès l’automne, OncoK9 sera déployé dans d’autres cliniques du groupe, puis dans des établissements indépendants de celui-ci.

Un outil précieux dans la prévention du cancer chez les chiens séniors et ceux prédisposés

Ce test sera recommandé pour les chiens de 8 ans et plus et ceux appartenant à des races prédisposées aux cancers. Il sera également utilisé par les vétérinaires suspectant un cancer chez des canidés avant même la manifestation de signes.

S’exprimant à ce sujet, le Dr Whitney Miller, vétérinaire en chef chez Petco, a déclaré que « le cancer s’accompagne toujours d’histoires tristes, mais il est toujours bon de voir les histoires tristes connaître un changement positif ».

Si ce test tient ses promesses, bon nombre de chiens pourraient être sauvés grâce à la prise en charge de la maladie dès son début. Bien souvent, hélas, les animaux sont amenés chez le vétérinaire trop tard, après que le cancer a progressé et rendu tout traitement impossible.