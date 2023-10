Un nonagénaire s'offre une nouvelle jeunesse lorsqu’il accueille un chien dans sa vie (vidéo)

Luis a toujours aimé les chiens, et cet amour ne s’est jamais estompé au fil des années. Soucieuse de le rendre heureux, sa petite-fille lui a offert le plus beau des cadeaux.

À 96 ans, Luis pensait avoir tout vécu. L’homme, actif et toujours en bonne santé, semblait avoir accepté une vie de repos et de loisirs tranquilles et ne cherchait pas à vivre de nouvelles expériences. Pourtant, un jour, tout a changé.

Le rêve secret d’une adoption

Sa petite-fille, Javiera Paz, savait que Luis avait aimé les animaux dans sa jeunesse. Elle lui a demandé s’il avait déjà envisagé d’adopter un chien. Son grand-père lui a répondu par l’affirmative, mais sa femme et d’autres membres de sa famille l’avaient dissuadé de le faire, car ils craignaient qu’un chiot ne soit trop difficile à gérer pour l’homme de 96 ans.

« Il était enthousiaste, mais les autres ne l’étaient pas, explique Javiera à The Dodo. Il a toujours aimé les chiens, mais cela faisait de nombreuses années qu’il n’avait pas eu d’animal de compagnie. J’ai donc décidé de lui amener un chien. »

Javiera Paz

Le petit quadrupède répondait au nom de Capito, et a séduit tous les membres de la famille dès les premiers instants. Le canidé, lui, « s’est très bien adapté » en un rien de temps, se réjouit Javiera.

Une jeunesse retrouvée

Depuis que Capito est arrivé dans la vie de Luis, ce dernier a eu l’impression de rajeunir ! « Mon grand-père est très heureux et beaucoup plus actif, poursuit sa petite-fille. Avant, il se contentait de regarder la télévision. Maintenant, il se lève tôt pour sortir avec Capito, et le chien l'accompagne pendant qu'il travaille dans le jardin. Capito lui vole ses chaussures et lui demande des caresses. Ils se promènent sur la plage - toutes sortes d'activités que mon grand-père refusait de faire. »

Il n’y a aucun doute : Capito et Luis sont faits l’un pour l’autre. De jour en jour, leur lien n’a cessé de se renforcer, et grâce à Capito, la vie de Luis n’a jamais semblé aussi dynamique.

Rappelons néanmoins que le choix d’adopter un animal ne doit jamais être pris à la légère, notamment dans le cas d’une adoption par des personnes âgées. Celles-ci ont souvent besoin d’un soutien supplémentaire de la part de leurs proches pour subvenir à tous les besoins de leur animal.

Javiera Paz

Heureusement, chez Luis, le problème ne se pose pas, puisque toute la famille raffole de Capito. Aujourd’hui, Javiera en est sûre : en présentant le canidé à son grand-père, elle a pris « la bonne décision ».