Un Mastiff supplie sa maîtresse pour avoir son fromage préféré et elle ne peut pas résister (vidéo)

Nos boules de poils ont toutes un péché mignon. Bowser, un Mastiff au million d’abonnés sur TikTok, ne jure que par le fromage. Lorsque l’envie d’en manger lui prend, il n’en perd pas ses bonnes manières et demande poliment à sa propriétaire d’en avoir un morceau. Celle-ci a filmé sa façon de quémander et l’a partagée sur la Toile.

Bowser est choyé par ses propriétaires, comme on peut le voir sur les réseaux sociaux. Entre balades et câlins à volonté, il mène un quotidien agréable dans la ville de Los Angeles, en Californie (États-Unis).

@bowserthemastiff / TikTok

L’amour du fromage

Puisque Bowser est un chien gâté, il reçoit aussi des friandises de temps à autre de la part de ses humains. Lesquels ont vite compris qu’il aimait le fromage par-dessus tout. Il lui arrive de demander gentiment à sa maîtresse de lui en donner un bout quand il en a envie. Pour cela, il va la chercher, puis l’invite à le suivre dans la cuisine.

Une fois arrivés à bon port avec celle-ci, il s’arrête devant le frigo et montre la porte avec sa patte. Pendant que sa propriétaire choisit son mets, il ne la quitte pas du regard et se met à saliver abondamment. Il reste gentiment assis, attendant le Saint Graal avec des yeux désireux. Puis lorsque sa maîtresse lui tend le fromage, il ne perd pas une seconde et le savoure sur place.

A lire aussi : Une ancienne chienne errante voit ses 15 chiots être adoptés un à un en espérant connaître le même sort

La vidéo de ce moment, relayée par Parade Pets, est devenue virale sur les réseaux sociaux. Elle comptabilise des milliers de vues. Dans une autre publication visionnée plus de 96 millions de fois, on le voit répéter son rituel avec sa grand-mère humaine. Il faut croire que ses yeux doux parviennent à convaincre ses proches, mais également les internautes : « Il a le regard le plus paisible et le plus émouvant. Un véritable ange écrivait l’un d’eux ».