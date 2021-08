Un maître chien plonge dans le lac pour secourir un Schnauzer sénior sur le point de se noyer

Alors qu’il s’apprêtait à sortir de chez lui pour commencer sa journée de travail, un maître-chien de la police a appris qu’un Schnauzer risquait de se noyer dans un lac non loin de là. Il n’a pas hésité à se jeter à l’eau pour lui porter secours.

Un membre de l’unité cynophile de la police de Charlestown, dans l’Etat de l’Indiana, a sauvé un chien sénior de la noyade, comme le rapportait News and Tribune ce mardi 10 août.

Le sauvetage a eu lieu la veille, tôt le matin. Le sergent Adam Clark, maître-chien dans les forces de l’ordre, était encore chez lui et s’apprêtait à commencer sa journée de travail. Il avait enfilé son uniforme, son arme de service et son gilet pare-balles, quand son téléphone a retenti. C’était le commissariat qui lui demandait s’il pouvait intervenir dans le lac près de chez lui, pour porter secours à un chien en détresse.

Des témoins avaient alerté les autorités. Personne ne savait depuis combien de temps l’animal était à l’eau, ni comment il s’y était retrouvé. Le policer, lui, ne s’est pas posé de questions ; il s’est rapidement rendu sur les lieux, découvrant des gens rassemblés sur la berge et inquiets pour le chien.

Le maître-chien de la police a retiré son gilet et son arme, puis a plongé en direction du canidé. Il l’a ensuite ramené sur la terre ferme, où un voisin a enveloppé le chien dans une serviette. L’intervention du sergent Clark lui a littéralement sauvé la vie, car le Schnauzer nain de 12 ans avait de plus en plus de mal à garder la tête hors de l’eau.

Le sergent Clark et Sammy (City of Charlestown / News and Tribune)

Les agents du service de contrôle des animaux local sont arrivés à leur tour et ont pris le quadrupède en charge. Le chien, qui répond au nom de Sammy, a passé le reste de la journée à la mairie, pendant qu’on s’employait à retrouver ses maîtres. C’est ensuite Treva Hodges, maire de Charlestown, qui l’a conduit chez son propriétaire.

« Je pensais ne plus le revoir »

« Nous étions vraiment impatients de le retrouver. Je pensais ne plus le revoir », a confié Al Nolan. D’après ce dernier, son chien s’était probablement échappé la nuit précédente en passant par un portail mal fermé. « Je me suis levé le matin et il n’était plus là », a-t-il ajouté. Il ignorait que la fugue de Sammy s’était achevée dans le lac.

Al Nolan est extrêmement reconnaissant envers Adam Clark qui, pour sa part, a déclaré avoir agi naturellement, tant en raison de son métier que de son amour pour les chiens. « C’est mon boulot, mais c’est aussi bon pour la communauté de voir ce genre d’histoire positive. C’est bon de voir les sourires, surtout chez le propriétaire du chien. C’était vraiment gratifiant », a indiqué le maître-chien de la police.

Le sergent Clark et son chien-policier Hurley (Charlestown Police)

C’est ce qu’a confirmé son commandant, le major Brion Gilbert : « Adam adore les chiens, il est l'un de nos officiers K9 depuis des années. Ce n’est donc pas une surprise pour moi qu’il ait fait ce qu’il a fait. Il se met en danger pour sauver un animal. C'était une très bonne action et nous sommes heureux qu'il l'ait fait. Je pense qu'il est allé au-delà de ce que sont nos devoirs normaux ».