Un Labrador emmené d'urgence chez le vétérinaire après avoir bu l'eau d'un bain à remous

Il suffit parfois de quelques secondes d'inattention pour qu'un chien soit victime d'un incident. À Glasgow, en Écosse, Cooper a dû être transporté d'urgence dans une clinique vétérinaire après avoir avalé la mousse d'un bain à remous.

Le Labrador Retriever âgé d'un an a causé bien des frayeurs à sa propriétaire, Joanne McGovern. Cette dernière a remarqué que son chien semblait à « bout de souffle » en rentrant à la maison. Lorsqu'elle est sortie dans le jardin et qu'elle a aperçu les marches mouillées du jacuzzi, elle a compris que Cooper avait bu de l'eau alors qu'elle contenait des produits chimiques.

« C'était tellement effrayant. Nous avons immédiatement téléphoné à Vets Now, et ils ont dit de le mettre dans la voiture et de le ramener le plus vite possible », a expliqué l'Écossaise à Glasgowlive. « J'ai pleuré tout au long du trajet et j'ai continué à lui parler pour m'assurer qu'il était toujours avec nous. »

© Vets Now

L'importance de surveiller son chien

Une fois arrivée chez le vétérinaire avec son compagnon à 4 pattes, Joanne McGovern a donné au personnel les noms des produits de nettoyage utilisés pour le bain à remous, comme le chlore. Ces substances auraient pu être fatales pour l'animal...

Heureusement, il n'a eu « aucune ulcération au niveau de la bouche, du nez ou des yeux », a confié la propriétaire. Des médicaments ont été prescrits pour le soigner. Il a été gardé quelques heures en observation avant de pouvoir rentrer chez lui. Depuis cet incident, le Labrador s'est complètement rétabli, pour le plus grand soulagement de Joanne McGovern.

© Vets Now

« Nous avons toujours été très prudents avec le bain à remous, mais Cooper n'a jamais manifesté le moindre intérêt à s'en approcher », a-t-elle déclaré. « C'est arrivé si vite. Je n'aurais jamais laissé mes petites filles sans surveillance près du bain à remous et vous devez vraiment être aussi prudents avec les chiens qu'avec les enfants », a-t-elle ajouté à l'intention des autres possesseurs d'animaux de compagnie.

Nicole Laws, la praticienne qui a pris en charge Cooper, a également conseillé de « garder les chiens loin des spas et de les couvrir quand ils ne sont pas utilisés ». En l'absence de surveillance et de précautions, un accident peut rapidement se produire.