Un jeune chien policier redonne l'espoir à une famille dont l'enfant a disparu le jour de Noël

Le 27 décembre dernier, le New York Post a publié un article relatant l’histoire d’un enfant qui a disparu le matin de Noël. Comme les membres du foyer n’ont pas réussi à le localiser, ils ont demandé une aide extérieure : les forces de l’ordre sont entrées en action.

Afin de retrouver le mineur en fuite, le bureau du shérif du comté d’Amherst a envoyé sa chienne Maxa sur le terrain. La boule de poils à l’odorat aiguisé, âgée d’à peine un an et demi, a rejoint le groupe en octobre 2023, après qu’elle et son maître ont obtenu leur certification en détection de stupéfiants et en recherche d’objets ou de personnes.

Seulement 2 mois après avoir commencé sa nouvelle carrière, la belle de race Braque Allemand a prouvé ses talents incroyables de chien renifleur !

Une héroïne qui porte une cape de fourrure

« Une fois sur place, Maxa a pu trouver et suivre l’odeur du mineur, a déclaré le bureau du shérif, la piste a conduit les policiers vers une zone boisée où Maxa a retrouvé le mineur disparu indemne. » Tout est bien qui finit bien !

Cette histoire montre une nouvelle fois l’importance de nos amis les chiens dans notre société. Non seulement ces « cœurs avec du poil autour » embellissent notre quotidien, mais ils sont aussi capables de sauver des vies.

