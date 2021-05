Un jeune Basset s’amuse à glisser sur la rampe que lui a offert sa propriétaire pour l’aider à descendre du canapé (vidéo)

Pattes étendues en avant et en arrière, muscles relâchés, Ronald ne semble jamais se lasser de cette nouvelle attraction. « Cela nous fait rire à chaque fois », a confié Emily Shiner, amusée par le comportement original de son ami à 4 pattes .

Le chien s’est montré créatif, pour le plus grand étonnement de sa propriétaire. « Ronald est un sacré personnage », a-t-elle affirmé. Au lieu de s’en servir comme une aide pour se déplacer à sa guise, le chiot a commencé à s’amuser en se laissant complètement glisser de haut en bas, tel un enfant sur un toboggan.

Afin de ne pas priver son fidèle compagnon de son confort habituel, Emily a installé une rampe. En utilisant des jouets et des friandises – dont le gourmand Ronald est très friand –, elle lui a appris à se servir de son nouvel accessoire. Un accessoire qui s’est vite révélé une source de divertissement, raconte The Dodo .

Certains chiens adorent jouer. C’est le cas de Ronald, un Basset âgé de 3 mois. Très affectueux, avide de câlins , l’animal a toujours aimé se délasser sur le canapé aux côtés d’Emily Shiner, sa propriétaire. Au fil du temps, Ronald a grandi et grossi. Le soulever pour le déposer ou le faire descendre du canapé est devenu une mission quelque peu délicate.

