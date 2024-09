Un individu souhaite euthanasier ses 2 chiens âgés, mais des bienfaiteurs préfèrent leur donner de l’amour

Morticia et Gomez sont arrivés au refuge dans un état déplorable. Leur maître négligent avait cessé de s’occuper d’eux, comme si leur vie n’avait plus d’importance. Il avait d’ailleurs pris la décision de les faire euthanasier, ce qu’un organisme de sauvetage a catégoriquement refusé.

2 petits chiens blancs nommés Morticia et Gomez ont été récupérés in extremis avant leur euthanasie par le refuge Valley Animal Center. Les rescapés, âgés et mal en point, ont été longtemps négligés et souffraient de nombreux problèmes de santé. Pourtant, leurs sauveteurs ont décrété qu’ils méritaient d’être considérés et soignés, peu importe le temps qui leur restait à vivre.

On dit souvent que chaque vie est précieuse, mais cela ne compte pas pour certains. Le propriétaire de Morticia et Gomez les a laissés dépérir au fil des jours et a même décidé qu’il était temps pour eux de quitter ce monde. Lorsqu’un bienfaiteur a croisé la route des canidés et qu’il a entendu ce récit, il n’a pas pu se résoudre à abandonner les chiens. Il était impossible pour lui que les animaux finissent leur vie de cette façon, sans amour.

Une longue bataille

Les membres du Valley Animal Center ont été contactés pour prendre en charge les quadrupèdes et ont répondu favorablement. Ils savaient que s’occuper d’eux serait difficile et qu’il serait compliqué de les maintenir en vie tant ils étaient mal en point. Toutefois, ils voulaient leur montrer ce que cela faisait d’être aimé, considéré.

Grâce à leur détermination et au soutien de leur communauté, ils ont fourni aux seniors « les soins médicaux et l'amour qui leur ont été refusés depuis longtemps ». En retour, ils ont vu les boules de poils résilientes remuer la queue, heureuses que l’on s’occupe enfin d’elles.

Malheureusement, après quelques jours, l’état de santé de Gomez s’est aggravé et le canidé a rejoint les anges, rapportait Newsweek. Ses sauveteurs et sa communauté ont trouvé du réconfort dans le fait qu’il soit parti entouré et aimé, contrairement à ce que son maître avait prévu.

Tous les efforts sont désormais déployés pour Morticia, qui continue de se battre pour une vie meilleure : « Nous sommes dévastés par la perte de Gomez, mais nous sommes déterminés à donner à Morticia les soins et l'amour dont elle a désespérément besoin » partageait un porte-parole.