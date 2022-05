Un husky tire une croix sur sa vie de maltraitance en devenant le dix millionième animal adopté de son association

Balto est un magnifique Husky Sibérien au lourd passé. Il a ensuite été recueilli par une association et a su faire chavirer les cœurs de toute une famille lors d’une journée portes ouvertes. Il est ainsi devenu le 10 millionième animal de compagnie adopté du refuge.

La famille De La Rosa s’est rendue dans une animalerie du Texas aux États-Unis au début du mois de mai 2022 dans l’objectif d’acheter un accessoire pour leur aquarium. En parallèle, l’association Pet Smart Charities organisait ce week-end là un événement d’adoption devant la boutique visant à engendrer un déclic chez les visiteurs.

Vanessa, son mari Ezri et leurs 3 enfants se sont naturellement dirigés vers le chapiteau qui abritait les animaux en attente d’adoption. Ils ont tout de suite été attirés par un beau Husky aux yeux bleus. « Plus mon fils interagissait avec le chien, plus je voyais le lien se créer entre eux », a déclaré Vanessa à People.

Un lourd passé à oublier

Lorsque l’un des membres du refuge a narré l’histoire de ce chien à la famille, leur décision a été vite prise. Ils ont décidé de l’appeler Balto, en référence au dessin animé préféré de leur fils. En effet, avant d’avoir eu le droit à une seconde chance, Balto a vécu enchaîné à l’extérieur, sans abri, ni interaction humaine. « Nous devions le prendre. Il avait besoin d'être dans un endroit où il n'aurait pas peur d'être enchaîné, où il pourrait courir et profiter de la vie », ont déclaré ses adoptants.

Ils ont rempli les formalités administratives et sont rentrés chez eux (sans l’accessoire pour l’aquarium), mais avec leur nouveau chien Balto.



Pet Smart Charities

L’intégration chez la famille De La Rosa s’est très bien déroulée. Balto a rencontré ses nouveaux compagnons chats et chiens. Vanessa et Ezri ont opté pour un harnais afin que Balto ne ressente plus jamais la pression d’un collier autour du cou. Il profite désormais d’un environnement chaleureux et de grandes promenades quotidiennes. Cette 10 millionième adoption au sein de la Pet Smart Charities est un accomplissement pour tous ses membres engagés au quotidien dans le bien-être animal.

Pet Smart Charities