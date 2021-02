Un homme lègue plus de 4 millions d'euros à son chien Border Collie !

Un riche homme d’affaires du Tennessee avait décidé de n’inscrire que le seul nom de sa chienne dans son testament. Récemment décédé, il a ainsi légué toute sa fortune à Lulu, la femelle Border Collie qu’il aimait tant.

« 5.000.000 $ seront transférés à une fiducie qui sera formée à ma mort pour les soins de mon Border Collie Lulu ». Ce passage est tiré du testament de Bill Dorris, propriétaire de ladite chienne. L’homme d’affaires est décédé et cette somme d’argent servira donc à « pourvoir à tous les besoins » de son animal de compagnie, comme le rapporte RTL.

Bill Dorris vivait à Nashville, dans l’Etat du Tennessee (Sud des Etats-Unis). Après une brillante et fructueuse carrière de businessman, il s’était retrouvé à la tête d’une importante fortune qu’il a donc léguée à son amie à 4 pattes.

La « nounou » de Lulu continuera de veiller à son bien-être, comme elle l’a toujours fait

C’est Martha Burton, une dame âgée de 88 ans, qui prend soin de Lulu. Elle le faisait d’ailleurs déjà depuis des années, du vivant de Bill Dorris. Ce dernier était fréquemment en déplacement et ne pouvait s’occuper de la chienne de 8 ans. Le testament indique d’ailleurs que Lulu « restera en possession » de Mme Burton.

Charles William « Bill » Dorris n’était pas marié et n’avait plus de famille, hormis sa chienne à laquelle il tenait énormément. Avec un tel héritage, Lulu ne manquera assurément de rien et sa nouvelle maîtresse veillera à son bien-être.

Le Tennesséen avait déjà fait parler de lui dans les médias, mais d’une tout autre manière, puisqu’il avait fait ériger une statue controversée dans sa propriété située le long de l’autoroute Interstate 65. La sculpture en question est à l’effigie du général confédéré Nathan Bedford Forrest (1821 – 1877), qui avait dirigé le Ku Klux Klan avant de quitter le mouvement en en dénonçant les excès.

(Capture d'écran WMC Action News 5)