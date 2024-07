Un homme interdit à sa sœur d’assister à son mariage, car elle veut amener son chien

Tous les fiancés rêvent d’un mariage réussi, et de passer la plus belle journée de leur vie. Pour que le sien se passe sans encombre, un utilisateur de Reddit a refusé d’inviter sa sœur de 28 ans, qui voulait assister à la cérémonie avec son Bouvier Bernois, rapporte le Daily Record.

L’homme a expliqué qu’elle était « obsédée » par son chien et qu’elle l’emmenait partout avec elle, notamment à des fêtes d’anniversaire et autres rassemblements festifs. Toutefois, le canidé serait « mal éduqué » et aurait adopté des comportements gênants.

Lors du mariage de leur cousine, il aurait fait tomber un invité âgé et déchiré certaines décorations. Il a également mangé une partie de la dinde posée sur la table, lors d’un repas de famille. « Ma sœur l’ignore toujours, et affirme que son chien est tout simplement énergique et amical », souligne-t-il.

Photo d'illustration

« Nous voulons que notre mariage soit une journée belle et calme »

Ne voulant pas que le Bouvier Bernois « gâche son grand jour », le futur marié a tout simplement interdit à sa sœur de l’amener.

« Elle était furieuse et m’a dit que si son chien n’était pas le bienvenu, elle ne viendrait pas non plus, écrit l’internaute sur Reddit, elle m’a accusé de ne pas me soucier de son bonheur et de lui faire choisir entre sa famille et son chien. »

Pour « maintenir la paix », les parents lui ont demandé d’assouplir les règles et de permettre à la jeune femme de venir avec son compagnon à 4 pattes. « Ma fiancée et moi sommes déterminés sur ce point, poursuit-il, nous voulons que notre mariage soit une journée calme et belle, sans aucun chaos. Je lui ai suggéré de trouver un pet-sitter pour la journée, mais elle a refusé et a insisté sur le fait que son chien faisait partie de la famille. »

« Elle pense juste à elle »

Face à cette situation, l’homme a demandé aux utilisateurs de Reddit s’il avait raison d’agir ainsi. Des milliers de commentaires ont été déposés depuis la mise en ligne de son témoignage.

« Pense-t-elle vraiment que cela devrait être votre priorité le jour de votre mariage ? Vos parents sont ridicules d'essayer de la laisser à nouveau faire ce qu'elle veut : pourquoi ses sentiments sont-ils plus importants que les vôtres ? », a par exemple écrit un internaute.

« J'adore mes chats et je les appelle mes bébés, mais à un moment donné, il faut penser au fait que le chien préférerait probablement être à la maison plutôt qu’à un événement avec des centaines de personnes. Elle ne réfléchit pas à ce que veut son chien. Elle pense juste à elle », estime un autre.

Et vous, qu’en pensez-vous ?