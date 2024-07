Un homme héroïque sauve un chien piégé par des inondations sur une dalle instable (vidéo)

Un chien s’est retrouvé impuissant face à la montée violente des eaux et a trouvé refuge sur une petite dalle en béton. Mais celle-ci, fragilisée, était sur le point de céder. Face à sa détresse, un témoin de la scène n’a pas hésité à intervenir, mettant sa vie en danger pour aider le canidé.

Le 22 juin dernier, une vidéo a fait sensation sur les réseaux sociaux, et pour cause. On y voit un homme réaliser un acte de bravoure pour secourir un chien. La boule de poils, comme son sauveteur, ont eu beaucoup de chance, car leur vie ne tenait qu’à un fil. Par chance, tous les 2 s’en sont sortis indemnes.

Partagée sur le compte Instagram @thesarcasmicschool et relayée par le média Mashable India, la publication est devenue virale. Il n’y a pas de précisions quant au lieu de l’incident, mais de fortes crues semblent avoir décimé une partie des habitations. Des traînées de boue violentes s’écoulaient dans la rue.

@thesarcasmicschool / Instagram

Une situation alarmante

Si les habitants cherchent à se protéger par tous les moyens, les animaux, eux, n’ont pas toujours la possibilité de trouver un abri. Un chien au pelage bicolore a alors tenté de se mettre en sécurité à l’extrémité d’une marche en béton, laquelle subsistait difficilement au milieu des flots. Il était évident qu’elle ne tiendrait plus en place très longtemps, ce qui a inquiété un passant.

Le chien face à lui était tétanisé, apeuré par la situation et certainement fatigué de se battre pour sa survie. En somme, il était totalement impuissant. Le témoin de la scène a alors pris son courage à 2 mains pour le rejoindre. À tâtons, il s'est approché de l’animal et est parvenue à le toucher après avoir gagné sa confiance.

Le quadrupède s'est un peu redressé et l’homme a profité de cet instant pour le saisir. Il l'a porté, a fait demi-tour, et la partie de la dalle sur laquelle se trouvait l’animal a cédé. À quelques secondes près, le rescapé se serait retrouvé sous l’eau. Mais ce scénario sordide a été évité grâce au courage de son bienfaiteur.

Ce dernier a été massivement félicité sur les réseaux sociaux pour son geste. Le chien, de son côté, a été confié aux mains d’un organisme de sauvetage local.