Un homme filme son meilleur ami canin qui ne peut contenir son excitation face à la neige !

Un homme n'a pas pu résister à l'envie de filmer son compagnon à 4 pattes, qui s'est amusé dans la neige. Le chien a couru et sauter gaiement dans tous les sens.

Si certains animaux redoutent la neige, d'autres, au contraire, la trouvent magique. Des chiens, à l'instar de Floki, ne peuvent contenir leur excitation lorsqu'ils aperçoivent les premiers flocons tomber du ciel.

Le Border Collie, âgé de 3 ans, a profité d'une promenade revigorante avec son humain préféré au sommet du Kinder Scout, dans le Peak District (Angleterre). En découvrant une couche de poudre blanche glacée, Floki s'est mis à galoper et sauter dans tous les sens.

Matthew Counsell, originaire de Stoke-on-Trent, a souri en observant le comportement excité de sa boule de poils, dont la bonne humeur était grandement contagieuse. Il a immortalisé la scène à travers une vidéo, que l'on peut visionner sur le site web Teamdogs.

© Matthew Counsell

Un compagnon de vie unique

Matthew, 39 ans, a déclaré : « Mon chien adore la neige, il est tellement excité qu'il ne peut s'empêcher de caracoler ! Il l'est toujours, mais cette fois, il était extrêmement plein d'entrain. » Floki paraît une boule d'énergie à l'écran, mais son propriétaire affirme qu'à la maison il s'avère très calme et silencieux.

Et l'adorable animal représente bien plus qu'un simple partenaire de balade : il aurait aidé le trentenaire à traverser des moments difficiles, après que celui-ci est sorti d'une relation toxique. « Je souffre maintenant d'un trouble de stress post-traumatique, a confié Matthew, il a appris tout seul à m'empêcher d'avoir une crise de panique et bien plus encore. »

© Matthew Counsell

L'homme, qui travaille dans un entrepôt, a expliqué que des individus, impressionnés par le chien obéissant, ont proposé de l'acheter à plusieurs reprises. Mais il est hors de question pour Matthew de se séparer de son meilleur ami canin. « Des agriculteurs m'ont déjà interpellé pour m'offrir de l'argent. N'importe qui pourrait m'offrir des millions de livres, il ne va nulle part, a-t-il indiqué, je serais perdu sans lui ! »

Cette relation symbiotique n'est pas près de s'arrêter en si bon chemin !