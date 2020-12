Un homme fait un massage cardiaque héroïque à un chiot Husky errant en train de s'étouffer avec un morceau de saucisse (vidéo)

Un passant qui a découvert un chiot inanimé a essayé tous les gestes de premiers secours pour le réanimer. Ses efforts n’ont pas été vains. L’intervention héroïque de cet homme a permis de sauver une précieuse vie.

Les faits ont eu lieu il y a plus d’un an et demi, dans l’une des rues de la région de la mer Noire, dans le Nord de la Turquie, comme le rapporte Animal Channel.

Ce jour-là, un homme répondant au nom d’Omer Yilmaz passait à proximité d’un commerce, quand le gérant de la boutique l’a interpellé. Ce dernier venait de découvrir un chiot errant qui semblait très mal en point et n’avait aucune idée de ce qu’il devait faire pour lui porter secours.

Le passant s’est alors baissé vers le petit chien, probablement un croisé Husky Sibérien, et s’est aussitôt mis à essayer de le réanimer. Le jeune canidé ne respirait quasiment plus et était totalement immobile.

Omer Yilmaz lui a prodigué une sorte de massage thoracique improvisé, puis a compris que quelque chose obstruait ses voies aériennes. Il s’agissait, en fait, d’un morceau de saucisse. Il a alors introduit ses doigts dans la gueule du chiot et réussi à extraire l’aliment qui l’étouffait. L’animal n’avait toutefois pas encore repris conscience.

L’homme a repris les massages, puis l’a aspergé d’eau. Ensuite, il lui a fait un bouche à bouche. Finalement, le chiot a rouvert les yeux et s’est remis à respirer. Un peu groggy, il a été installé à côté du magasin et a eu le temps de retrouver ses esprits.

Voici la vidéo du sauvetage :

