Un homme équipé d'une épuisette devient le héros d'un Jack Russell victime de noyade

Un chien tombé dans le canal à Aire-sur-la-Lys (Pas-de-Calais) en octobre, a bien failli ne jamais refaire surface. Jusqu'à ce qu'un riverain du hameau de La Lacque lui porte secours.

Le fait d'être pêcheur a permis à un habitant des Hauts-de-France de sauver rapidement un Jack Russell Terrier. Alors qu'il se trouvait sur la berge voisine, il a aperçu la petite boule de poils en détresse se débattre dans l'eau.

Face à l'urgence de la situation, le bon Samaritain s'est montré très réactif : il est monté dans sa voiture, a rejoint le chemin du Halage de l'autre côté et a sorti son épuisette. Un équipement qu'il a l'habitude d'utiliser pour récupérer du poisson...

Photo d'illustration

Une histoire qui ne pouvait trouver plus belle fin

Ce jour-là, l'homme au grand cœur a manié son ustensile avec brio afin de sauver la vie du quadrupède en train de couler. Ce dernier a ainsi regagné le pont sain et sauf, rapporte Demotivateur. Mais à qui appartenait ce chien ?

Son sauveur a essayé de retrouver son propriétaire, via des sites dédiés ou encore les réseaux sociaux. Hélas, ses recherches n'ont abouti à rien. Personne ne l'a réclamé. Alors, que faire de ce petit rescapé qui est revenu de loin ?

Son héros a décidé... de l'adopter ! « Au final, on s’y est attaché », a-t-il déclaré à la Voix du Nord. Après avoir réalisé une bonne action, le pêcheur a tissé un lien fort avec son protégé.

Depuis cette rencontre inattendue – et salvatrice ! –, le Jack Russell ne quitte plus son nouveau papa d'une semelle et coule des jours heureux au sein de son chaleureux foyer.

Cette histoire émouvante rappelle celle d'un chaton secouru par un groupe de pêcheurs dans le golfe du Mexique. Le jeune félin, perdu au milieu de l'eau, se noyait. L'équipage n'a pas hésité un seul instant avant d'agir : les marins ont, eux aussi, eu recours à une épuisette pour « pêcher » le chat. Après avoir été chouchouté par ses sauveteurs et s'être remis de ses émotions, il a été adopté par un ami du propriétaire du bateau.