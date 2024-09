Un homme de 89 ans retrouve le sourire après le retour de sa chienne disparue 9 jours plus tôt

Pendant plus d’une semaine, le propriétaire d’une chienne appelée Chloe et sa famille la cherchaient désespérément. Sa fugue avait plongé son maître dans une grande détresse, mais une bonne nouvelle l’attendait plus d’une semaine plus tard.

Une chienne s’était enfuie du domicile de son propriétaire et était restée introuvable pendant 9 jours, avant d’être repérée chez une dame bienveillante quelques kilomètres plus loin, rapportait The Charlotte Observer.

La chienne en question est âgée de 8 ans et répond au nom de Chloe. Son maître, qui a 89 ans, l’avait adoptée alors qu’elle n’était encore qu’un tout petit chiot et tous 2 étaient d’inséparables amis. « Elle est tout le temps sur ses genoux, sur le canapé », dit en effet Karen Ward-Linker, bénévole chez Heart of the Foothills Animal Rescue, une association basée à Rutherford dans l’Etat de la Caroline du Nord (Etats-Unis).



Heart of the Foothills Animal Rescue- Rutherford County, NC / Facebook

L’autre chien de la famille avait manifestement réussi à ouvrir la porte de la maison et Chloe en avait profité pour s’aventurer dehors, avant de se volatiliser.

Son maître était totalement désemparé depuis sa disparition. Toute la famille était inquiète, se demandant si elle allait pouvoir survivre seule dans cette région rurale et montagneuse. Leurs craintes s’accentuaient à mesure que les jours passaient.

A moins de 5 kilomètres de là, une femme venait de découvrir une chienne livrée à elle-même au bord de la route. C’était Chloe. Elle a commencé à la nourrir, sans savoir qu’on la cherchait. Cette personne étant une amie de Karen Ward-Linker, elle l’a contactée au sujet de l’animal et cette dernière est venue le chercher.



Heart of the Foothills Animal Rescue- Rutherford County, NC / Facebook

« Chloé était si heureuse de retrouver sa famille »

« Elle était tellement épuisée d'être sur la route. Alors elle sauté sur le canapé et s'est endormie », raconte la bénévole. Karen Ward-Linker a constaté que la chienne n’était pas maigre et qu’elle avait l’habitude de la vie d’intérieur. Ce qui l’a amenée à penser qu’elle avait déjà une famille.

Le lendemain, elle l’a passée au lecteur de puce d’identification et a ainsi appris que c’était Chloe.



Heart of the Foothills Animal Rescue- Rutherford County, NC / Facebook

« Nos bénévoles les ont réunis et les larmes de joie coulaient », peut-on lire dans une publication faite sur la page Facebook de Heart of the Foothills Animal Rescue après les retrouvailles. « Chloé était si heureuse de retrouver sa famille, poursuit l’auteur du post. C'est une fille très aimée ! »