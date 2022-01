Un homme au grand cœur change le destin d'un chiot errant sur une route enneigée (vidéo)

La vie d'un chiot errant a basculé du jour au lendemain, lorsqu'il a croisé la route d'un homme bienveillant. Ce dernier l'a enveloppé dans son manteau et l'a transporté jusqu'à son domicile.

Une vidéo publiée sur Reddit dimanche 9 janvier 2022, montre comment un homme a sauvé la vie d'un jeune chien.

Ce jour-là, il faisait un froid de canard et la petite boule de poils en détresse errait seule sur une route recouverte d'un manteau de neige.

Dans le clip posté par l'utilisateur @BeneficialLineage, les internautes peuvent contempler la scène touchante où le sauveur se penche sur le chiot et l'enveloppe dans son manteau pour le réchauffer. Une fois au chaud dans ses bras, il le soulève et le conduit vers sa nouvelle vie...

Un bel acte qui n'est pas passé inaperçu sur la toile

Dans la légende qui accompagne la vidéo, l'homme au grand cœur explique qu'il a trouvé l'animal avec une dame. Le chiot était apparemment heureux de monter dans la voiture et donc de tourner le dos à sa vie d'errance.

« Il a pris un bain à la maison et est maintenant sur le lit », peut-on lire sur Reddit. Cette histoire connaît le plus heureux dénouement possible : le jeune chien a été adopté par son sauveur !

Ces 20 petites secondes, fortes en émotion, ont recueilli plus de 2 000 votes positifs à ce jour. Une myriade de commentaires ont également afflué sur le réseau social, rapporte le quotidien Hindustan Times.

Les utilisateurs félicitent l'homme pour son bel acte. « J'aime voir les gens aider les animaux. Bien joué », a commenté l'un ; « Tu es un héros. J'espère qu'il aura une vie longue et heureuse », a écrit un autre.

Nous ne pouvons que souhaiter à ces 2 âmes sœurs un avenir radieux !