Un groupe d'hommes et de femmes s'unissent et forment une chaîne humaine géante pour venir en aide à un chien en proie à la noyade !

Au Kazakhstan, plusieurs personnes se sont mobilisées pour porter secours à un chien qui s’était retrouvé dans les eaux déchaînées d’un canal. L’animal risquait d’être emporté et de se noyer, mais il a été sauvé grâce à la chaîne humaine qui s’est rapidement formée.

L’histoire ne nous dit pas s’il s’agit d’un chien errant ou s’il a une famille, mais ce qui compte, c’est qu’il est sain et sauf après s’être retrouvé en bien mauvaise posture, comme le rapporte Animal Channel. Pour le sauver, des témoins ont uni leurs forces et le premier d’entre eux a même risqué sa vie en intervenant.

Ce sauvetage a eu lieu à Almaty, ville du Sud-est du Kazakhstan et située non loin de la frontière kirghize. Ce jour-là, un chien était tombé dans un canal et ne parvenait plus à remonter en raison des parois glissantes et pentues. L’eau n’était pas particulièrement profonde, mais le courant était extrêmement puissant. Ce dernier poussait d’ailleurs le canidé vers une sorte de dépression, où une chute lui aurait causé de graves blessures. Il risquait également de s’y noyer.

Un homme l’a vu et s’est immédiatement porté à son secours. Il est descendu dans le cours d’eau et a pu se saisir du chien. Il était désormais lui-même menacé par le courant et n’avait aucune possibilité de remonter. Il lui fallait de l’aide.

Il l’a rapidement trouvée auprès d’autres personnes qui passaient par là. 3 hommes ont formé une chaîne humaine en se tenant par la main, mais elle n’était pas assez longue pour atteindre le premier sauveteur et l’animal. Une 4e personne est arrivée, ce qui a permis d’attraper sa main.

Dans la foulée, d’autres se sont joints au groupe pour le sécuriser, puis le hisser sur la terre ferme. Le chien était tiré d’affaire grâce à tous ces gens qui se sont mobilisés pour une bonne cause.

Un témoin qui se trouvait sur l’autre rive du canal a filmé la scène. La vidéo a été publiée sur la chaîne YouTube The Dodo :

