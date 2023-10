Un grand chien devient la proie d'un trio de chatons : la scène émeut des millions d'internautes (vidéo)

Stetson, un charmant Bernedoodle (croisé Bouvier Bernois / Caniche), vit dans une ferme du Texas en compagnie de sa maîtresse, Tabi. Cette dernière partage régulièrement des scènes de leur vie quotidienne sur leur page TikTok, où ils sont suivis par plus de 3000 abonnés.

Le 27 septembre dernier, une de leurs vidéos est devenue virale, captivant bien plus d’internautes que d’habitude. En effet, plus de 2 millions de personnes ont été séduites par une scène adorable mettant en vedette Stetson et 3 minuscules chatons récemment accueillis par Tabi, comme le rapporte Newsweek.

Et si on jouait à chat ?

Entre Stetson et ce trio de boules de poils, une amitié est née instantanément et elle a conquis les cœurs de tous les internautes. Les 4 amis ont rapidement trouvé du plaisir à jouer ensemble dans le champ, créant ainsi une scène des plus amusantes.

Dans la vidéo ci-dessus, on peut voir les chatons poursuivre joyeusement le grand chien, créant une dynamique surprenante qui défie l'adage traditionnel. Le grand Bernedoodle semble intimidé par ces petits matous qui semblent vouloir le pourchasser ! Une scène aussi drôle qu’émouvante.

« C'est donc à cela que ressemble le paradis ? »

Sur les réseaux sociaux, la vidéo de Stetson et des 3 chatons a suscité des réactions émerveillées de la part des internautes du monde entier. « C'est donc à cela que ressemble le paradis ? » a même déclaré l’un d’entre eux. Une question qui résume parfaitement l'adoration suscitée par cette vidéo touchante !

Une chose est sûre : les internautes raffolent de ce quatuor et ont hâte de découvrir la suite de leurs aventures.

Cette scène nous rappelle que parfois, l’amour et la complicité transcendent les espèces. En dépit de leur différence de taille, Stetson et les 3 félins sont parvenus à nouer une tendre amitié, et nous prouvent que la beauté du monde animal ne connaît pas de limites.