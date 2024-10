Un Golden Retriever plongeant dans un étang pour récupérer un objet fait étalage de son talent avec une fascinante "danse" aquatique (vidéo)

Apparaissant dans une vidéo devenue virale sur TikTok, un chien signe une performance à couper le souffle en récupérant un objet au fond d’un étang. Sa technique de plongée surprenante a suscité la fascination et l’admiration de nombreux internautes.

Les Golden Retrievers, tout comme les Labrador Retrievers ou encore les chiens de race Terre Neuve ont la réputation d’être très à l’aise dans l’eau. Leurs aptitudes à la nage en font d’ailleurs des atouts de tout premier plan pour les équipes de sauvetage en milieu aquatique.

On ne s’attend toutefois pas spécialement à les voir battre des records en plongée ou en apnée. Pourtant, le chien dont il est question ici fait montre de capacités hors normes dans ce domaine. Vivant dans une famille comportant plusieurs autres Golden Retrievers, il apparaît sur plus d’une vidéo mise en ligne sur le compte TikTok « @aimoon89 ».

Dans l’une de ces séquences, partagée le 21 juillet 2024 et relayée par PetHelpful, le quadrupède est filmé par son maître sous l’eau alors qu’il plonge dans un étang pour récupérer un objet se trouvant au fond. Ce dernier semble être une boîte de conserve.

Le Golden Retriever fait preuve d’un talent extraordinaire, évoluant à 2, voire 3 bons mètres de profondeur. On ne peut qu’être admiratif en découvrant sa technique de plongée fascinante, consistant à tournoyer et à agiter les pattes pendant qu’il descend. Il se saisit ensuite de l’objet et remonte à la surface, toujours en tournoyant sur lui-même, avant de regagner la terre ferme à la nage.

« J'aimerais pouvoir plonger comme ça ! »

Cette performance époustouflante a laissé de nombreux internautes bouche bée. « J'aimerais pouvoir plonger comme ça ! », a ainsi commenté l’un d’eux, se faisant appeler Ziggy. Une autre, utilisant le pseudonyme PrincessNanash, a quant à elle comparé le chien à un phoque, tant son aisance dans l’eau est remarquable.

@aimoon89 / TikTok

Si un tel exploit n’est pas à la portée de tous les canidés, les chiens sont capables, d’instinct, de retenir leur souffle dès qu’ils se retrouvent sous l’eau et peuvent même le faire pendant 5 à 10 secondes. Les mieux entraînés peuvent accéder à des profondeurs encore plus importantes que celle atteinte par le Golden Retriever de la vidéo.