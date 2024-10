Un Golden Retriever offre une scène émouvante en se blottissant contre sa propriétaire enceinte (vidéo)

Récemment, un chien a ému sa famille et de nombreux internautes. Dans une vidéo publiée sur Internet, on peut voir l’adorable toutou poser la tête sur sa propriétaire enceinte.

Au cours du mois de juin, Chilaquil avait déjà marqué les esprits après avoir rencontré un crabe sur une plage du Mexique.

3 mois plus tard, ses adoptants ont posté d’autres images qui ont particulièrement touché les internautes.

Une vidéo, publiée sur Instagram le 2 septembre et relayée par Newsweek, montre l’adorable Golden Retriever en train de se blottir contre sa propriétaire enceinte, confortablement installée à l’intérieur d’une piscine. Le tendre animal pose délicatement la tête sur sa poitrine. La jeune femme le garde contre lui, et ne peut s’empêcher d’afficher un joli sourire communicatif.

Un moment d’une grande douceur, qui semble suspendu dans le temps…

« Il sera le meilleur grand frère de tous les temps »

Depuis sa mise en ligne, le clip a atteint plus de 6 millions de vues et récolté 440 000 mentions « j’aime ». La future maman, émue par le comportement de son fidèle compagnon à 4 pattes, a indiqué en description : « Je le pense quand je dis que Chilakas a rendu ma grossesse facile, ses câlins et le fait de me suivre partout m’apporte tellement de réconfort. »

« Il sera le meilleur grand frère de tous les temps », écrit une utilisatrice du réseau social. « Vous avez tellement bien pris soin de lui, maintenant il peut faire de même », estime une autre personne.

« J'avais un frère chien quand j'étais enfant et il me faisait me sentir en sécurité et moins seule. Il m'a fait ressentir un amour géant, m’a apporté protection et amitié », témoigne avec nostalgie une dénommée Radmila.

Il ne fait aucun doute que l’enfant à naître aura beaucoup de chance d’avoir Chilaquil dans sa vie. Les parents sont heureux de partager leur quotidien avec un animal aussi gentil, et ont hâte de le présenter à la petite fille qui égaiera bientôt leur foyer.