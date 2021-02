Un gendarme sauve une femme et son chien de la noyade !

Photo d'illustration

En essayant de sauver son chien tombé dans un fleuve, une dame s’est elle-même mise en difficulté à cause du fort courant. Un gendarme s’en est aperçu et a plongé à son tour, réussissant à les secourir tous les 2.

Un chien et sa maîtresse qui risquaient de se noyer dans le Vidourle ont été sauvés par un gendarme ce lundi (8 février 2021), comme le rapporte Midi Libre.

Le sauvetage a eu lieu le matin à Saint-Laurent-d'Aigouze, dans le Gard. Le canidé et sa propriétaire se promenaient le long du cours d’eau, quand l’animal y a fait une chute. Cherchant à porter secours à son ami à 4 pattes, la dame a plongé dans le fleuve. Ce faisant, elle se mettait elle-même en danger. Elle devait désormais lutter contre l’eau froide et le puissant courant. Elle n’a eu d’autre choix que d’appeler à l’aide.

Le gendarme a bravé l’eau froide et le courant pour secourir la dame et son chien

Heureusement, un gendarme qui se trouvait non loin de là s’en est rendu compte et est rapidement intervenu. Il s’est empressé de sauter à l’eau pour rattraper le chien et la femme. Il a ainsi réussi à les récupérer tous les 2, puis les a aidés à regagner la berge.

De retour sur la terre ferme, ils ont été séchés, réchauffés et pris en charge par les pompiers, qui sont également arrivés sur les lieux entretemps.

Grâce au courage et à la prompte réaction du militaire, le chien et sa maîtresse s’en sont sortis sains et saufs.

Un acte de bravoure qu’a aussi relaté la page Facebook « Gend’News », consacrée à l’actualité des gendarmes.

L’incident vient aussi nous rappeler à quel point il est important de rester vigilant vis-à-vis de la sécurité de nos animaux de compagnie lors des promenades à proximité de cours et plans d’eau.