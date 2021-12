Un étudiant essaye de sauver sa chienne amputée d'une patte grâce à ses études d'ingénierie

Aux Etats-Unis, un étudiant met ses connaissances en ingénierie 3D à profit pour venir en aide à sa chienne amputée d’une patte. Avec quelques camarades de l’université, il s’emploie à créer une prothèse sur-mesure pour permettre au canidé de retrouver toute sa mobilité.

Jordan Rosenfeld n’a pas fait qu’adopter une chienne qui, à cause de son handicap, avait peu de chances de trouver une nouvelle famille. Il fait aussi tout son possible pour qu’elle ait la meilleure qualité de vie en concevant pour elle une prothèse imprimée en 3D. Un récit rapporté par NBC Boston.

Originaire du New Jersey, Jordan Rosenfeld est étudiant en génie biomédical au Worcester Polytechnic Institute, dans l’Etat du Massachussetts (Nord-est des Etats-Unis). Il y a un an, il découvrait une publication sur les réseaux sociaux au sujet d’une chienne à 3 pattes qui avait besoin d’un maître aimant.



NBC Boston

Il avait été touché par le sort de l’animal en question, qui répond au nom de Cleo. La chienne avait été victime d’un accident de la route. Un automobiliste l’avait percutée avant de prendre la fuite. Découverte par un passant, elle avait été emmenée aux urgences vétérinaires où sa vie avait été sauvée, mais pas sa patte avant droite. Le membre avait dû lui être retiré.

Jordan Rosenfeld l’avait adoptée peu après. Il avait vu à quel point cette chienne était déterminée à remonter la pente. Aujourd’hui, elle est de nouveau capable de courir, mais les déplacements lents lui sont difficiles. Elle a également du mal à se tenir sur ses 3 pattes en position stationnaire.



NBC Boston

La prothèse devrait être prête début 2022

Le jeune homme s’est donné pour objectif de lui fabriquer une prothèse sur-mesure en utilisant l’impression 3D. Une entreprise complexe et semée d’embûches, mais pour lequel il peut compter sur l’aide de ses amis étudiants.



NBC Boston

Après 2 premiers échecs, les prothèses alors conçues ne pouvant pas supporter le poids de la chienne, le 3e modèle semble sur la bonne voie. Jordan Rosenfeld continue de travaille dur pour concrétiser le projet. Il espère le finaliser début 2022 et le faire porter à sa chienne le plus rapidement possible, afin qu’elle retrouve toute sa mobilité.

NBC Boston