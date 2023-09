Un éleveur abandonne ses chiots invendus en les accrochant à la clôture d’un refuge (vidéo)

Certains éleveurs peu scrupuleux, qui font naître des chiens seulement pour le profit, cherchent à se débarrasser rapidement des chiots qui ne trouvent pas acheteur. L’un d’entre eux s’est présenté devant le refuge Villalobos Rescue Center (Louisiane, États-Unis) avec 4 chiots dont il voulait se séparer. Non seulement les refuges ne sont pas là pour s’occuper de chiots invendus, mais en plus, ils n’avaient pas la moindre place pour accueillir ces pauvres toutous. Le personnel a donc refusé de les prendre.

© Villalobos Rescue Center - Life 4 Paws, Inc. / Facebook

Mais l’éleveur n’était pas prêt à s’en arrêter là. Quelque temps plus tard, il est revenu en dehors des horaires d’ouverture de l’établissement, fermement décidé à abandonner les chiots.

Une caméra de surveillance a tout filmé. On voit une voiture se garer, puis un homme en sortir. Il attrape les laisses des chiens dans son coffre, et tire fortement dessus. Visiblement effrayés, les canidés lui opposent résistance, et l’éleveur les tracte de toutes ses forces jusqu’à la clôture du refuge. Le reste n’est pas sur la caméra, mais les canidés ont été retrouvés attachés à la barrière.

Le personnel du refuge est épuisé

Lorsque les membres du refuge sont arrivés pour démarrer une nouvelle journée, ils ont été choqués de découvrir les pauvres chiens abandonnés. « Quand les employés sont arrivés au travail, ils ont pleuré. Littéralement pleuré. Non seulement parce que c'était triste à voir, surtout après avoir visionné les images de la caméra, mais aussi parce qu'ils sont dépassés et épuisés émotionnellement et physiquement », a déclaré Tia Torres, une employée du refuge, à Newsweek.

© Villalobos Rescue Center - Life 4 Paws, Inc. / Facebook

En effet, l’établissement n’avait absolument pas la place pour accueillir de nouveaux animaux. C’est un des membres du refuge qui a accepté de les prendre chez lui, alors qu’il hébergeait déjà 5 canidés du centre, en plus de ses chiens personnels.

Tia a partagé un appel aux dons et à l’aide sur Facebook. Elle demande si un refuge ayant de l’expérience avec les chiens croisés Pitbull/Masttif aurait de la place pour les accueillir. Elle précise qu’ils sont traumatisés. « Ces chiens sont terrifiés et complètement non socialisés.» Elle appelle également aux dons financiers pour les aider à faire face au nombre toujours plus grand d’animaux à leur charge.