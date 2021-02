Un donateur prend en charge 100% des frais médicaux d'un chien blessé et retrouvé dans une benne à ordures

Par ailleurs, l’Animal Welfare League du comté de Trumbull a lancé un appel à témoin dans le but d’ identifier les anciens propriétaires de la chienne et auteurs de cet abandon .

Une personne dont l’identité n’a pas été révélée a accepté de prendre en charge la totalité des frais vétérinaires . L’organisation l’en a remerciée dans sa publication Facebook au sujet de la chienne. Les autres dons seront consacrés à l’enquête et aux soins de ses congénères vivant dans ce refuge de Vienna. Phoenix pourra être proposée à l’ adoption lorsque son état de santé le permettra.

La chienne, qui a été appelée Phoenix après son sauvetage , ne présente pas de fracture , d’après l’Animal Welfare League du comté de Trumbull, association de protection animale qui s’en occupe. Elle ajoute que sa colonne vertébrale et son bassin étaient en bon état, mais que Phoenix était déshydratée et malnutrie .

Le canidé a aussitôt été emmené chez le vétérinaire . Ce dernier a constaté que le quadrupède souffrait de lésions aux pattes , d’ infections en divers endroits de la tête et du cou, ainsi que de problèmes dentaires . Une dent cassée et infectée devait lui être retirée .

Début janvier, un agent de propreté urbaine s’apprêtait à vider le contenu d’une benne à ordures dans l’une des rues de Warren, ville située à 80 km de Cleveland, quand il y a fait une triste découverte . Parmi les déchets se trouvait une chienne blessée et négligée , comme le rapporte Cleveland 19 News .

Dans une ville du Nord-ouest de l’Ohio, un éboueur a découvert et sauvé une chienne qui avait été abandonnée dans une benne à ordures. Blessée et épuisée, Phoenix a été prise en charge par une association locale, qui cherche à présent à identifier ses anciens propriétaires.

A propos de l'auteur :

Anthony Pruvost, fondateur de Woopets, est avant tout un passionné d’animaux. Son enfance entourée de chiens et de chats y est pour beaucoup.