Un Dogue Allemand affole la toile par sa ressemblance avec Batman

Le célèbre homme-chauve-souris a désormais son alter ego canin, et il répond au nom d’Enzo. Ce chien est, en effet, souvent comparé à Batman. Le Dogue Allemand, lui, préfère largement son statut de membre à part entière d’une famille québécoise, à celui de super-héros.

Pour bon nombre d’internautes qui ont vu ses photos, Enzo est le portrait craché de Batman. Ce chien présente, en effet, plus d’une similarité avec le super-héros DC Comics faisant régner la justice à Gotham City : ses oreilles dressées et pointues, son regard sévère (même si sa personnalité est tout sauf cela), sa posture droite, son physique imposant et, bien entendu, sa robe noire.

Son propriétaire, Danny Lemay, l’adore et en est très fier. Il insiste sur le fait que ce Dogue Allemand de 68 kg et à la musculature impressionnante est un véritable concentré de tendresse. Enzo est aussi caractérisé par une bravoure remarquable. Il est actif et très protecteur envers sa famille, qui vit au Québec.

Danny Lemay reconnaît que son ami à 4 pattes se distingue de la plupart des Dogues Allemands, qui sont réputés « craintifs, n’aimant pas le froid et ayant peur de nombreuses choses », dit-il à The Dodo. « Enzo est plus courageux. Il aime s’imposer, aboyer très fort et monter la garde à la maison ».

Ce qui ne l’empêche pas d’être sociable et amical. Il adore se faire de nouveaux amis, tant auprès des humains que de congénères et d’autres animaux.

Enzo, le « chien-Batman », est très populaire dans sa ville : « Les gens nous arrêtent à chaque fois que nous le promenons, pour lui faire un câlin, l’observer et prendre des photos », raconte son maître.

A lire aussi : Pris au piège par un loup sauvage, la réaction de ce chien a défié toutes les espérances de son propriétaire ! (vidéo)

Une notoriété qui s’exprime également sur les réseaux sociaux, notamment sur son compte Instagram suivi par plus de 32 000 abonnés.