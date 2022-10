Un couple se fait passer pour une famille d'accueil pour voler une chienne et ses petits, police et association lancent la traque

C’est sous une fausse identité qu’une femme s’est présentée à une association qui cherchait une famille d’accueil pour une chienne et ses 7 chiots. Après les avoir emmenés, l’escroc et son complice se sont volatilisés avant d’être rattrapés par la police.

La police est toujours à la recherche de 2 des 7 chiots volés avec leur mère par un couple. Ce dernier se les était vu confier par une association en prétendant être une famille d’accueil, rapportait le Washington Post le jeudi 13 octobre.



Les forces de l’ordre ont annoncé hier l’arrestation de Zenobia Fisher et Alphonso Allen, habitants de Washington DC suspectés d’avoir enlevé et vendu des canidés. Ils sont poursuivis pour vol et cruauté envers les animaux.

Tout avait commencé en août dernier avec l’arrivée d’une chienne appelée Godiva au refuge de la Humane Rescue Alliance. Femelle croisée Labrador Retriever, elle était gestante, affamée et mal en point. Nourrie et soignée, elle se portait beaucoup mieux quelques jours plus tard et avait accouché de 7 chiots.

Quand ces derniers ont atteint l’âge de 2 semaines environ, Zenobia Fisher s’était présentée à l’association sous un faux nom, prétendant être mère d’accueil. La Humane Rescue Alliance lui a confié la chienne et ses petits, puis elle a disparu dans la nature et est restée injoignable.

L’enquête menée par l’association a permis à son équipe de découvrir la véritable identité de la ravisseuse et de son complice Alphonso Allen, qui ont vendu au moins 4 des chiots entretemps.

Godiva et 5 de ses chiots ont été retrouvés par la suite et ramenés au refuge. Il en manque toujours 2 à ce jour. L’association et la police demandent à toute personne détenant une information permettant de les ramener sains et saufs de les contacter. Une récompense de 7500 dollars a même été promise.

« Une maman incroyable »

D’après les bénévoles, Godiva est « une maman incroyable », s’occupant de sa progéniture à la perfection. Ses petits récupérés s’appellent Link, Apollo, Oli, Glitter et Aries. Ils sont très joueurs, en pleine forme et grandissent dans de bonnes conditions en attendant de les proposer à l’adoption.

Les membres de l’association espèrent récupérer les chiots manquants et faire en sorte que la famille soit à nouveau au complet, avant que chacun de ces quadrupèdes puisse commencer sa nouvelle vie.