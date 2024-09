Un couple pense se rendre dans un élevage honnête et découvre un chien servant d’appât pour les ours

Amanda Pidruchney et son époux Darren sont allés à la rencontre d’un éleveur canadien dans le but d’acheter des futurs Bergers Allemands de compétition. Malheureusement, sur place, ils se sont vite rendu compte que les chiens proposés n’avaient rien des canidés athlétiques que l’on connaît. Au contraire, ils étaient dans un état pitoyable et avaient cruellement besoin de soins.

Amanda et son conjoint ont déjà secouru plusieurs chiens et, en tant qu’amoureux des bêtes, tenaient à acquérir leurs futurs quadrupèdes auprès d’un éleveur responsable. Ils pensaient l’avoir trouvé, jusqu’à ce que la vérité leur saute aux yeux quand ils sont allés au chenil.

@mandy_and_mason / TikTok

Des conditions de vie désastreuses

Le couple comptait élever des chiens pour les inscrire à des compétitions appelées Schutzhund, où les compétences de pistage, de défense, ou encore d’obéissance sont mises à l’épreuve, comme l’a précisé Newsweek. Toutefois, en rencontrant les chiens de l’éleveur, ils ont rapidement compris qu’il n’en serait rien : « Nos plans ont été gravement contrariés lorsque nous sommes arrivés sur sa propriété et avons trouvé des chiens dans un état épouvantable » témoignait Amanda.

En effet, les animaux étaient minces, léthargiques et totalement négligés. L’un d’eux était particulièrement mal en point et isolé des autres. Pour Amanda, il était évident qu’il servait d’appât pour les ours, puisque ceux-ci fréquentaient largement la région à cette période de l’année, et que le canidé n’avait aucune protection contre eux, ni aucun moyen de fuir en cas d’attaque.

La boule de poils était terrorisée et son regard criait à l’aide. Même si Amanda et son compagnon avaient une idée bien précise de ce qu’ils voulaient à la base, ils ne pouvaient se résoudre à abandonner les chiens et les ont récupérés pour les soigner. Dorel, celui qui était à la merci des bêtes sauvages, a repris confiance en lui aux côtés de ses bienfaiteurs, tout comme ses congénères.

Parallèlement, une enquête a été ouverte à l’encontre de l’éleveur, qui n’en serait pas à son coup d’essai. 43 Bergers Allemands en lien avec son élevage ont été saisis par les autorités compétentes et l’enquête se poursuit.