Un couple offre 2 000 € à celui ou celle qui retrouvera leurs deux Bouledogues Français perdus depuis 2 semaines

Depuis plus de 2 semaines, une famille aindinoise est à la recherche de ses 2 chiens, disparus lors d’une randonnée. Malgré une belle mobilisation, l’intervention de pompiers du Grimp, les incessants appels sur les réseaux sociaux et même une récompense, les canidés restent introuvables. Leurs propriétaires gardent toutefois espoir.

Les Sadat font tout ce qu’ils peuvent pour tenter de retrouver leurs 2 chiens Olive et Narcos, mais ceux-ci ont disparu sans laisser de trace, comme le rapporte Le Progrès.

Ces Bouledogues Français, âgés respectivement de 10 et 3 ans, s’étaient volatilisés le 22 novembre dernier alors que la famille était en randonnée au bord d’une falaise sur le plateau de Suerme, du côté d’Argis dans l’Ain.

Myriam et Damien ont effectué des recherches sur les lieux, sans résultat. Ils ont alerté les pompiers et une équipe du Grimp s’est déplacée, sans plus de succès. Des chiens pisteurs, un pilote de drone, des bénévoles, une trappeuse et un agriculteur local ont également participé aux efforts, tout comme des habitants.

Des avis de recherche ont, par ailleurs, été lancés sur la page PetAlert 01 et un groupe Facebook a été créé, réunissant plus de 420 membres à ce jour.

Les Sadat veulent continuer à y croire et mettent toutes leurs chances de leurs côtés, d'autant plus que leurs compagnons à 4 pattes sont tous les 2 pucés. Ils ont disposé des habits leur appartenant et de la nourriture, dans l’espoir de les attirer avec l’odeur. Le couple promet également une récompense de 2000 euros à quiconque lui ramènerait le chien et la chienne.

Ils envisagent tous les scénarios possibles et imaginables, même les plus redoutés, comme une chute de la falaise ou le vol en vue de les revendre clandestinement. Tous espèrent néanmoins une issue heureuse et le retour des quadrupèdes sains et saufs.