Un couple amoureux des chiens organise des séances de yoga hors du commun (vidéo)

Implantée à Brighton (Angleterre), l’entreprise Yogi Paws est considérée comme la première du genre dans le Sussex. Elle est en effet la seule à proposer un moment de détente avec des chiots après un cours de yoga. Ce sont ses fondateurs, Brandon Mojica, 25 ans, et Hayley Bianco, 24 ans, qui ont eu cette idée étonnante. Le couple, qui possède 2 chiens, a déclaré à The Argus que c’était son amour des toutous qui les avait inspirés. Depuis février dernier, ils organisent ainsi régulièrement ce type d’évènement au Knoll Business Centre à Hove, près de Brighton.

Des séances de yoga pas comme les autres

Chaque jour d’événement, Brandon et Hayley organisent seulement 3 séances pour s’assurer que les chiots ne sont pas trop fatigués et à chaque événement, une race différente est sollicitée : Bouledogues Français, Labradors, Boxers, Huskies... Le couple s’assure que ces toutous en bonne santé proviennent de familles aimantes de la région, qu’ils sont bien élevés et que leurs vaccins sont à jour.

© Yogi Paws / Facebook

Les séances commencent par une routine de yoga traditionnel de 20 minutes, dirigée par l’instructrice Kayla Becher, suivie de 20 minutes d’exercices de yoga avec des chiots qui se promènent dans le studio. Les 20 dernières minutes sont enfin consacrées aux câlins et aux jeux avec les toutous. Après la séance, les chiots peuvent se reposer dans une pièce séparée avant la prochaine session et lorsque l’évènement est terminé, ils rejoignent leur foyer pour toujours.

Une expérience profitable aux chiots

Brandon et Hayley ont déclaré que les sessions profitaient à la fois aux humains et aux chiens. Si elles permettent aux humains de se vider l’esprit en cette période de rythme effréné, elles offrent aux toutous l’occasion de se sociabiliser.

© Yogi Paws / Facebook

« C’est une expérience précieuse pour les chiots d’interagir avec les gens pour la première fois dans un environnement calme, paisible et tranquille. Les chiots bénéficient de la socialisation et des expériences de création de liens avec de nouvelles personnes. », a déclaré le couple.

Dans cet environnement, tout est nouveau et excitant pour les chiots. « Ils adorent se voir dans les miroirs pour la première fois, sprinter d’un tapis de yoga à l’autre et déterminer si les chouchous qui sont encore dans les cheveux des gens sont des jouets qui leur sont destinés », s’amusent Brandon et Hayley.

Ces séances sont aussi un bel échange d’amour et d’affection entre les toutous et les humains qui sont déjà conquis par cette nouvelle façon de pratiquer le yoga !