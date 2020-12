Un couple adopte un Pitbull peu sociable dans un refuge aux méthodes douteuses et lui enseigne l'amour pour le sauver !

Le Zelus d’aujourd’hui n’a plus grand-chose à voir avec celui qu’il était en septembre dernier, quand un couple avait décidé de sauver ce chien. Constamment sur ses gardes et souffrant par le passé, il est devenu un compagnon en bonne santé, heureux et affectueux grâce à ces gens qui ont cru en lui.

Quand Amanda et Tanner ont appris qu’un Pitbull n’avait plus qu’un jour à vivre, ils ont décidé de l’arracher à son sort, malgré la difficulté de la tâche.

Comme le raconte Animal Channel, ce chien appelé Zelus était particulièrement agressif, si bien que personne ne voulait l’adopter à la fourrière où il vivait. Il était également très maigre. L’heure de son euthanasie approchait à grands pas, mais le quadrupède a été sauvé in extremis par le couple.

Il s’agissait de l’accueillir à titre provisoire pour le réhabiliter et lui permettre, par la suite, d’être adopté par une autre famille.

A la maison, le comportement de Zelus était toujours aussi hostile. Il montrait régulièrement les crocs et claquait des dents. Bien qu’intimidés par moments, Amanda et Tanner n’ont jamais douté de leur capacité à le remettre sur les bons rails.

Ils ont travaillé dur et durant de longues semaines pour lui faire comprendre qu’il était désormais aimé et qu’il n’avait plus rien à craindre.

Grâce à un régime alimentaire adapté, le canidé a pris 7 kg en l’espace de 2 semaines. Sa santé s’améliorait en même temps que son attitude. Il baissait progressivement la garde et se faisait même des amis parmi les autres chiens que le couple accueillait.

De chien agressif et ne faisant confiance à personne, Zelus s’est mué en compagnon débordant d’affection.

Alors, quand le temps était venu de lui trouver une famille définitive, Amanda et Tanner ont pris une décision qu’ils s’étaient pourtant juré de ne pas prendre au départ. Ils ont, en effet, choisi d’adopter eux-mêmes Zelus. Les liens qu’ils avaient tissés avec lui étaient si forts qu’ils ne pouvaient plus le laisser partir.

Voici son histoire et son incroyable transformation en vidéo :