Un couple adopte un chiot d'une portée abandonnée dans une poubelle et fait demi-tour lorsqu'il apprend le diagnostic de son frère !

En allant chercher le chiot qu’il a adopté en Bretagne, un couple chérien a décidé d’en faire de même avec son frère, atteint de cécité. Grâce à leurs nouveaux propriétaires, Ringo et Razmo ne seront jamais séparés.

Mélody et Pierre vivent à Vierzon (18) avec leur chien Pixel, qu’ils avaient adopté en 2019 auprès de l’association Moustaches et compagnie en Ille-et-Vilaine. Disposant d’un grand jardin et sentant que leur ami à 4 pattes avait besoin d’un compagnon, ils avaient récemment cherché un autre chien à adopter sur la page Facebook de la même organisation.

C’est ainsi qu’ils ont porté leur choix sur Ringo, un chiot de 3 mois, croisé Husky Sibérien / Berger Allemand. Dimanche dernier (28 février), ils ont donc quitté le Centre et fait 4 heures de route pour se présenter chez Léa, mère d’accueil qui prenait soin de Ringo.

Touchés par l’histoire de Razmo et par le lien qui l’unit à son frère

Cette dernière leur a alors appris qu’une maladie oculaire incurable venait d’être diagnostiquée chez Razmo, le frère de Ringo. Il souffre, en effet, d’une cataracte congénitale qui lui fait perdre la vue. Le couple a fait le chemin du retour avec Ringo, tout en discutant du canidé aveugle. Finalement, Mélody et Pierre ont pris la décision de l’adopter, lui aussi, comme le rapporte Ouest-France.

Un trio qui fonctionne à merveille

Pour eux, il aurait été malheureux de les priver l’un de l’autre. Razmo aura toujours besoin de son frère pour le rassurer. D’autant plus qu’ils étaient les seuls de leur portée de 8 chiots, (2 d’entre eux n’avaient hélas pas survécu), trouvés dans une poubelle, à ne pas avoir trouvé de famille.

Les 2 chiens ont ainsi découvert leur nouvelle maison, et leur ami Pixel les a chaleureusement accueillis. Ils forment désormais un trio heureux et vivent en parfaite harmonie.