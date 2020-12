Un coach sportif crée un programme spécial pour le chien handicapé d'une cliente et lui réapprend à marcher

Née avec une malformation de la colonne vertébrale, une jeune chienne a été prise en charge par une association et un physiothérapeute pour l’aider à retrouver l’usage de ses pattes. Elle doit aussi recevoir des soins pour d’autres problèmes de santé. Sa détermination et celle des bénévoles forcent le respect et l’admiration.

Goldie avait été affamée et négligée. Ce chiot femelle était très mal en point à son arrivée au refuge Good Karma, situé à Fort Lauderdale en Floride, rapporte Animal Channel.

Elle est venue au monde avec la colonne vertébrale déformée, ce qui l’empêchait de se déplacer. En plus d’être paralysée, elle avait la queue mutilée. April Lowe et ses collègues de Good Karma étaient toutefois bien décidés à l’aider à retrouver l’usage de ses membres.

C’est d’ailleurs April Lowe qui donne régulièrement des nouvelles de la chienne et de ses progrès sur Facebook. A la mi-novembre, elle expliquait notamment que Goldie était traitée aux antibiotiques pour des affections touchant ses yeux et sa peau. Elle en profitait pour remercier tous ceux qui avaient adressé des dons, grâce auxquels les soins de la chienne ont pu être financés.

Goldie s’alimentait de mieux en mieux et reprenait du poids, mais elle ne parvenait toujours pas à se déplacer correctement. April Lowe, son frère et la femme de celui-ci lui ont fait faire de l’exercice, lui fabriquant un passage muni de parois en bois pour l’aider à marcher droit.

L’examen en radiographie a révélé que Goldie souffrait de « spina bifida », une défaillance dans le développement de la colonne vertébrale lié à une malformation congénitale. L’un des remèdes possibles est la physiothérapie, avant une éventuelle opération.

Kyle Krupa, physiothérapeute qui intervient habituellement auprès de patients humains, a accepté de prendre Goldie en charge. Outre les séances qu’il lui a fait faire, il a également montré des exercices à April Lowe pour qu’elle les reproduise à son domicile avec le chiot.

Goldie continue de progresser grâce à ses bienfaiteurs, qui lui accordent une attention de tous les instants et l’encouragent sans relâche.

Aux dernières nouvelles, un nouveau programme était mis en place pour la petite chienne, comprenant séances de massage et d’acupuncture, en plus de la physiothérapie. Par ailleurs, le vétérinaire qui la suit a recommandé une transition progressive vers un régime alimentaire cru afin de réduire les volumes de ses selles, Goldie souffrant d’incontinence.