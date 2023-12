Un chiot paraplégique après avoir chuté d’un mur surprend ses soignants au bout de quelques semaines

Ce qui n’était qu’une petite chute au départ s’est transformé en un véritable accident pour Elton et sa maîtresse. Le chiot est retombé sur sa colonne vertébrale, ce qui l’a paralysé sur le coup. Conduit chez le vétérinaire, il a bénéficié de longues séances de rééducation et s’en est miraculeusement bien sorti.

Dans le comté de Sussex, en Angleterre, une équipe de vétérinaires a pris en charge de toute urgence un jeune Épagneul de 11 semaines nommé Elton. Le pauvre s’est retrouvé paraplégique après une mauvaise chute sur le dos. Des séances de rééducation ont suivi et se sont avérées très prometteuses.

Philippa Gascoyne, la propriétaire du canidé, n’oubliera probablement jamais cette terrible journée. Comme tous les chiots de son âge, Elton gambadait, grimpait, flairait pour explorer son environnement. Il est monté sur un muret d’environ 50 cm de hauteur qui se trouvait dans le jardin. Sa maîtresse n’était pas loin, mais n’a malheureusement pas eu le temps d’anticiper ce qui allait s’ensuivre.

Channel 5 / Facebook

« C'était horrible »

Le quadrupède est tombé de la cloison et a atterri sur le dos. Philippa a été alertée par ses cris et a accouru vers lui : « Il criait sur le sol. J'ai essayé de le faire se lever, mais il n'y avait rien dans ses pattes arrière, aucun mouvement et même pas un mouvement de queue » témoignait-elle, relayée par Metro. Elle a très vite compris qu’il s’agissait d’une urgence et l’a emmené chez le vétérinaire.

Sur place, au Willows Veterinary Center and Referral Service, le personnel a constaté qu’Elton était « complètement paraplégique » à la suite de son accident : « Nous ne savions pas s'il pourrait à nouveau bouger » confiait Holly Finelli, physiothérapeute vétérinaire en charge de sa rééducation.

© Willows Veterinary Center / SWNS

Elton s’est remis sur ses pattes

Cette dernière a tout de même fait son maximum pour l’aider à retrouver sa mobilité. À l’aide de friandises, elle l’incitait à remuer, à utiliser ses membres qui ne répondaient plus aux commandes de son cerveau. Elton faisait des progrès encourageants puis, après 6 mois, il s’est totalement rétabli.

A lire aussi : Un écolier adresse une demande particulière à son professeur et séduit tous ses camarades de classe (vidéo)

Philippa n’a cessé de culpabiliser depuis l’incident. Elle a déclaré ne pas avoir les mots pour définir ce qu’elle peut ressentir en voyant sa boule de poils marcher à nouveau. Infiniment reconnaissante, elle a chaleureusement remercié les spécialistes qui se sont occupés d'Elton, sans qui sa guérison n’aurait pas été possible.