Un chiot hyper protecteur avec sa soeur aveugle depuis leur naissance dans des conditions déplorables (vidéo)

Star est une jeune chienne malvoyante et sourde, mais elle mène une vie quasi normale grâce à son frère Denver. Ce dernier est toujours là pour la rassurer et la guider. Tous 2 attendent d’être adoptés ensemble, après avoir été abandonnés et pris en charge par une association.

Dans une localité rurale de la Louisiane, une chienne avait donné naissance à 8 chiots. Une portée visiblement non désirée par ses maîtres, qui ont décidé d’abandonner la génitrice et ses petits sur le bord d’une route.

Heureusement, la petite famille de canidés a vite été secourue par une famille. Elle a adopté la chienne, puis, après le sevrage des chiots, a aidé un refuge local à leur trouver de nouvelles familles.

La structure d’accueil, qui était saturée, a ensuite demandé de l’aide à l’association Helen Woodward Animal Center, basée à San Diego en Californie. L’organisation a accepté de prendre en charge les 2 chiots qui n’avaient pas été adoptés, nommés Denver et Star, ainsi que 31 autres chiens.

Il est ses yeux et ses oreilles

Les bénévoles ont fini par se rendre compte que Star avait des besoins spéciaux. La jeune chienne est, en effet, quasi aveugle et totalement sourde. Ils ont également pu constater à quel point son frère Denver était affectueux, protecteur et bienveillant à son égard.

Il ne s’éloigne jamais longtemps de sa sœur. Dès que « Star semble perdue, Denver vient vers elle en courant pour s’assurer que tout va bien », raconte Jackie Kelleher, responsable à l’Helen Woodward Animal Center, à The Dodo.

Le chiot est, en quelque sorte, ses yeux et ses oreilles. Grâce à lui, elle peut mener une existence presque normale, entre jeux, découvertes et rencontres.

L’association espère pouvoir leur trouver une famille disposée à les adopter ensemble. Denver et Star ont besoin l’un de l’autre et ne doivent pas être séparés.

