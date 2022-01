Un chiot formé pour devenir chien de berger conquiert le cœur des internautes en essayant de diriger un troupeau (vidéo)

La vidéo d'un chiot suivant un troupeau de moutons a fait fondre le cœur de milliers d'internautes. La petite boule de poils, travailleuse et amicale, semble apprécier sa nouvelle mission.

Courageux, déterminé et surtout incroyablement adorable, un jeune Chien de berger d'Anatolie a été filmé en train d'essayer de diriger un troupeau de moutons. La vidéo, publiée sur Reddit et relayée par Newsweek, ne dure qu'une trentaine de secondes, mais est empreinte de douceur. Elle a d'ailleurs reçu plus de 130 000 votes positifs à ce jour.

Concrètement, les internautes contemplent le chiot suivre gaiement les ovins. D'après l'utilisateur du réseau social qui a partagé le clip, la boule de poils entamerait une formation pour devenir chien de berger. Une tâche qui semble déjà lui tenir à cœur !

Petit chien deviendra grand et fort

Au cours du trajet, plusieurs moutons se sont intéressés au canidé. Poussés par leur curiosité, ils se sont approchés du chiot qui deviendra peut-être un jour leur nouveau guide. Le jeune chien a paru ravi de recevoir autant d'attention, sans pour autant en oublier sa mission principale ! Lorsqu'un ovin s'est approché de lui, il n'a pas manqué de le renifler de manière amicale.

À la suite de cette séquence très mignonne, une vague de commentaires a déferlé sous la publication. « Le mouton qui s'occupe du chiot : "Tu fais un travail merveilleux Billy. Continue comme ça. Nous sommes si fiers de toi" », a écrit l'un ; « Il est minuscule, mais tellement déterminé ! », a commenté un autre ; « C'est tellement mignon, j'ai dû le regarder plusieurs fois ».

Le protagoniste a beau être petit actuellement, d'ici quelques mois, il deviendra un chien grand et robuste. Le Berger d'Anatolie est connu pour être une race très ancienne de chien de garde de troupeaux.