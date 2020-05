Un chiot blessé découvert dans les poubelles, son propriétaire identifié et poursuivi

L’homme qui avait jeté un jeune chien dans un conteneur à ordures à Guingamp a été retrouvé par la gendarmerie des Côtes-d’Armor. Blessé à l’œil et à la tête, le chiot est en famille d’accueil et se porte bien. L’homme sera poursuivi en justice.

Le 15 avril dernier à Guingamp (22), un passant découvrait un chiot âgé de quelques semaines dans une benne à ordures, après avoir entendu des gémissements provenant de cette dernière. L’animal se trouvait dans un sac poubelle. La jeune chienne avait un œil crevé et portait une autre blessure à la tête.

Des faits rapportés 3 jours plus tard par L’Echo de l’Argoat. L’article en question avait amené un enquêteur de la gendarmerie des Côtes-d’Armor à travailler sur cette triste affaire. Les efforts du militaire ont fini par payer.

Le gendarme a, en effet, réussi à identifier le propriétaire de la chienne 2 semaines après les faits, comme l’indiquent 20 Minutes et un post Facebook de la maréchaussée costarmoricaine. Celle-ci ajoute que l’individu fera l’objet de poursuites judiciaires, car il avait non seulement abandonné le quadrupède et jeté à la poubelle, mais il n’avait, en plus, pas pris la peine de le soigner. Les blessures dont souffre la petite chienne auraient été occasionnées par un congénère.

L’enquête a également permis d’apprendre que le mis en cause avait récupéré la chienne auprès d’un voisin, chez lequel elle avait vu le jour.

Pour sa part, le canidé a été confié à une famille d’accueil et est en bonne santé.

