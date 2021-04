Une chienne âgée retrouvée après 12 jours coincée au pied d'une falaise

© Nicole Lunde

Les jours passaient et Sherri Storoshenko n’avait toujours pas de nouvelles de sa chienne Sheba, disparue le 1er avril. Elle commençait à perdre espoir quand un couple l’a appelée, pensant avoir retrouvé l’animal.

Une dizaine de jours après sa fugue, une chienne sénior a été retrouvée par le plus grand des hasards, par une jeune femme et son compagnon, rapportait Maple Ridge-Pitt Meadows News ce dimanche.

Tout avait commencé le 1er avril dernier. Ce jour-là, Sheba, 16 ans, s’était éloignée de la maison de sa maîtresse Sherri Storoshenko à South Surrey, en Colombie-Britannique (Ouest du Canada), pour ne plus réapparaître ensuite.

Plus le temps passait, plus la propriétaire de Sheba perdait espoir. Puis, samedi dernier (10 avril), une personne l’a appelée pour lui annoncer qu’elle venait de retrouver sa chienne. Elle n’y a pas cru au départ. « J’étais honnêtement incrédule lorsque j’ai reçu l’appel, parce que cela faisait si longtemps », confie-t-elle.

Toutefois, lorsqu’elle est arrivée sur les lieux et qu’elle a vu sa chienne, elle s’est « instantanément effondrée en larmes. Je n’ai jamais autant pleuré de ma vie », poursuit Sherri Storoshenko.

La personne qui avait repéré et secouru Sheba, avec l’aide de son petit-ami, est Nicole Lunde. Elle et Cali Martinez avaient pourtant initialement prévu de se rendre autre part. Leur changement de plan a permis de sauver la chienne et de la ramener chez elle, auprès des siens.

Il était tout d’abord question Nicole et Cali se rendent à Crescent Beach samedi. Au dernier moment, ils avaient changé d’avis. Leur nouvelle destination était le parc 1001 Steps, près de la falaise.

« Nous voulions simplement ramener la chienne chez elle et en sécurité »

C’est au pied de celle-ci, au milieu d’une petite clairière cernée de ronces, que le couple a aperçu la chienne prise au piège. Ils ont pu la rejoindre, puis la récupérer et l’emmener dans leur voiture. Ils s’apprêtaient à la conduire chez un vétérinaire quand Cali Martinez a vu l’avis de recherche de Sherri Storoshenko sur les réseaux sociaux. Nicole Lunde l’a aussitôt contactée pour l’en informer.

La maîtresse de Sheba leur a offert une récompense, mais ils l’ont gentiment refusée. « Nous sommes tous les deux amoureux des animaux, nous ne le faisons pas pour l’argent. Nous voulions simplement ramener leur animal de compagnie à la maison, en sécurité auprès de sa famille », explique Nicole Lunde.

Epuisée, Sheba a regagné son panier pour se reposer dès son retour à la maison. Sherri Storoshenko l’a ensuite emmenée chez le vétérinaire, auprès duquel la chienne a passé la nuit. Elle devrait s’en remettre totalement.