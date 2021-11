Un chien vole la vedette au mariage de sa propriétaire en s'endormant sur la traîne de sa robe !

Présent lors du mariage de sa propriétaire, un chien a choisi un endroit très surprenant pour faire sa sieste. Une scène qui n’a pas manqué de faire rire les invités, qui ont aussi été touchés par la douceur et la loyauté du canidé.

Dire que Hank le Shar-Pei adore sa maîtresse est un faible mot. Le chien la suit partout et est même devenu le meilleur ami de celui qui est devenu son mari.



Wales Online

Amanda Marques, 29 ans, exerce le métier d’infirmière et vit à Seattle, dans l’Etat de Washington (Nord-ouest des Etats-Unis). En septembre 2021, elle et Michael Schwartz, 31 ans, se sont dit oui pour la vie après avoir été contraints de repousser la cérémonie à cause des restrictions liées à la pandémie de Covid-19.

Ils ont donc pu fêter leur union dans la propriété des parents de Michael Schwartz au bord du lac Kachess, toujours dans l’Etat de Washington. C’est d’ailleurs là qu’il l’avait demandée en mariage.

Hank était bien évidemment présent. Il a même accompagné Michael Schwartz et son père jusqu’à l’autel, avant de se mettre sur le côté, tenu en laisse par ce dernier. Toutefois, le chien semblait quelque peu agité. Il voulait clairement qu’on le détache. Amanda Marques s’en est aperçu et a discrètement demandé à son père de le libérer, ce qu’il a fait.

Un choix de couchage étonnant

Le Shar-Pei a ensuite décidé de se laisser glisser dans les bras de Morphée. Il ne s’est pas endormi n’importe où ; il a choisi de se coucher sur la traîne et le voile de sa maîtresse. Ce faisant, il a d’ailleurs un peu tiré la tête de cette dernière vers l’arrière.



Wales Online

L’assistance a été à la fois amusée et attendrie par la scène. Certains ont même éclaté de rire, y compris le marié.

Le beau-père d’Amanda Marques a bien tenté d’éloigner doucement le quadrupède, mais ce dernier n’avait pas l’intention de quitter son nouveau couchage. L’homme n’a eu d’autre choix que d’y renoncer. En fait, personne ne voulait vraiment déranger Hank dans son sommeil.

« Il est notre enfant parce que nous n’en avons pas. Il a une personnalité très amusante, il est merveilleux », a confié sa propriétaire à Wales Online.

Wales Online