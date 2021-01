Un chien volé dans le chenil de la maison retrouvé 3 semaines plus tard après avoir été utilisé pour la reproduction

Près de 3 mois après avoir été volée, une chienne a été retrouvée par la police et restituée à sa famille. Elle est saine et sauve, mais enceinte. Le voleur voulait l’utiliser comme reproductrice et vendre ses chiots.

Skye est enfin de retour auprès des siens après 11 longues semaines de séparation, comme le rapporte Daily Record.

En novembre 2020, cette femelle Cocker Anglais avait été volée alors qu’elle se trouvait dans le jardin de ses propriétaires à Fordoun, village situé dans la région de l’Aberdeenshire, dans le nord-est de l’Ecosse.

Alertée dans la foulée, la police de Stonehaven avait ouvert une enquête. S’agissant d’une chienne de race et compte tenu de la forte augmentation de la demande de chiens observée depuis le début de la pandémie de Covid-19, Skye était fort probablement vue comme une source de profit par son ravisseur.

La chienne retrouvée enceinte, à une quinzaine de kilomètres de chez elle

Une piste qui n’a fait que se confirmer à mesure que les policiers progressaient dans leurs investigations. Ils ont finalement retrouvé le quadrupède dimanche dernier (24 janvier) dans une maison à Brechin, à une quinzaine de kilomètres du domicile de ses maîtres. Skye était effectivement enceinte.

La chienne a été remise à Alan, son propriétaire, qui en était privé depuis près de 3 mois. C’est la page Facebook « Missing Pets, Dundee and Angus » qui l’a annoncé.

Suspecté de l’avoir volée, un homme de 25 ans a été interpellé par la police et devra en répondre devant la justice.

Skye se porte bien. Grâce aux officiers de police qui l’ont retrouvée, elle pourra mettre bas dans les meilleures conditions, entourée de sa famille.