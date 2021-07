Un chien senior souffrant de dysplasie tombe dans un ravin. Les pompiers se précipitent à son secours

Sampson est sain et sauf, et de retour à la maison après avoir passé 19 heures coincé au fond d’un ravin. L’âge avancé de ce chien et sa dysplasie de la hanche l’empêchaient de se libérer et de remonter pour retrouver son maître, qui a dû appeler les secours.

A Glasgow dans l’Etat de Virginie (Est des Etats-Unis), les pompiers volontaires locaux ont porté secours à un chien sénior qui s’était retrouvé pris au piège dans les rochers, au fond d’un ravin escarpé, rapportait WSLS ce mercredi 28 juillet.

Les détails de l’intervention, qui a eu lieu la veille, ont été relatés sur Facebook par le Glasgow Volunteer Fire Department.

Le centre de secours avait été alerté par le propriétaire dudit canidé, qui répond au nom de Sampson. Il leur avait expliqué que son animal de compagnie était âgé de 15 ans et qu’il souffrait d’une dysplasie de la hanche. Le chien était prisonnier des rochers et n’avait pas la force de s’en extirper.

En fait, l’homme avait perdu Sampson de vue depuis 19 longues heures, avant de parvenir à le localiser.

Le Glasgow Fire Department a envoyé une équipe sur les lieux. Entretemps, le maître du quadrupède a réussi à dégager les pierres qui le retenaient. A leur arrivée, les pompiers ont commencé par faire descendre un brancard jusqu’à l’emplacement du chien. Ils l’y ont ensuite installé et harnaché en procédant lentement et prudemment pour ne pas aggraver son état, avant de le remonter vers le sentier surplombant le ravin.

Disposés à aller à l’extrême pour sauver les chiens, « membres de la famille à part entière »

Après un passage chez le vétérinaire, Sampson a pu rentrer à la maison où il se remet de sa mésaventure.

A lire aussi : Son petit ami abandonne son chien : elle concocte un plan inoubliable pour se venger ! (Vidéo)

« Ceux d'entre vous qui ont des animaux comprennent qu'ils sont la plupart du temps aussi proches de nous que nos enfants et qu'ils sont traités en membres de la famille à part entière », peut-on lire sur le post Facebook des pompiers de Glasgow, qui se disent toujours prêts à réaliser des interventions extrêmes pour sauver les chiens en détresse.