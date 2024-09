Un chien sauvé de la maltraitance par un ancien militaire l'aide à son tour à surmonter ses handicap et anxiété

La vie de Ron n’est plus la même depuis que son chien Dolley est à ses côtés. Cet ancien militaire aux prises avec des problèmes mentaux et un handicap a retrouvé le sourire et l’envie de faire des rencontres grâce au quadrupède. C’est, en quelque sorte, une façon pour ce dernier de le remercier de l’avoir sauvé.

Ron Niebergall, un vétéran des forces armées américaines, habite Johnson City dans l’Etat du Tennessee. Il est en situation de handicap et atteint de troubles mentaux. « On m'a diagnostiqué une dépression, de l'anxiété et du stress », explique-t-il à ce sujet à WJHL.

Il va toutefois bien mieux depuis 2 ans et l’arrivée de Dooley dans sa vie. Il a même retrouvé sa joie de vivre grâce à ce chien qu’il avait arraché à la maltraitance.

Alors que Dooley n’était encore qu’un chiot de 4 mois et demi, il souffrait chez son ancien propriétaire. « Ma voisine d’en face connaissait le type à qui il appartenait. Il portait un collier électrique, raconte Ron Niebergall. Je l'ai enlevé à Dooley, je l'ai collé sur mon bras et j'ai appuyé sur ce bouton. J'ai dit : oh, pas étonnant que Dooley crie et hurle ».

Il avait réussi à convaincre son maître de le lui céder. Leurs chemins ne se sont plus séparés depuis et Dooley lui est constamment d’un soutien précieux. « Il m’aide à oublier [la dépression] », dit l’ex-soldat.



WJHL

Quand Ron Niebergall se sent mal, Dooley vient se poser sur sa poitrine et lui apporte instantanément du réconfort.

« Il aime les enfants. C'est un bon chien. Tous ceux qu'il rencontre l'aiment et il les aime », assure son humain, qui a pris l’habitude de l’emmener lors de ses virées à moto.

Aider Dooley à devenir chien de thérapie certifié

Ron Niebergall veut à présent lui faire suivre une formation afin qu’il devienne chien de thérapie certifié. Cela a toutefois un coût qu’il ne peut se permettre d’assumer. « Je suis un vétéran handicapé et je ne gagne qu’un peu moins de 1 300 dollars par mois », indique-t-il à ce propos.

« Ce serait bien si les personnes qui éduquent les animaux pouvaient évaluer Dooley et peut-être le parrainer. Ce serait vraiment cool », poursuit le vétéran.

Lorsque Dooley aura obtenu sa certification, il aura accès à davantage de lieux et pourra ainsi accompagner Ron Niebergall absolument partout.