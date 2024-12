Un chien sauvé aide désormais son ancien refuge à récolter des fonds de façon amusante

Alan King est l’heureux propriétaire d’une chienne de type Lévrier nommée Meg. Il lui a offert une seconde chance en l’adoptant au refuge Eden Animal Rescue. L’homme a toujours été très investi pour la cause animale et sa chienne marche désormais dans ses pas pour aider ses congénères.

Pendant son temps libre, Alan fait du bénévolat au sein de l’organisme dans lequel il a adopté son amie canine. Il promène les chiens qui n’ont personne sur qui compter, ce qu’il juge très gratifiant. Quand il le peut, Alan emmène Meg avec lui, car la chienne s’adapte à de nombreux environnements.

Une volonté d’aider

Avec son cœur aussi pur que celui de son maître, Meg a marqué les esprits au sein du Eden Animal Rescue. Alors, quand les membres du refuge ont organisé une tombola pour récolter des fonds, ils ont tenu à ce que leur ancienne pensionnaire participe : « Nous avons demandé à Alan si Meg souhaitait tirer les billets pour la tombola, car elle fait partie de nos chiens qui ont trouvé un nouveau foyer aimant et cela nous rappelle à tous pourquoi nous travaillons si dur pour récolter les derniers fonds », partageait un porte-parole du refuge, relayé par le News & Star.

Certes, les lots sont intéressants à gagner, mais la participation de chacun aide surtout les chiens en détresse au refuge. Pour Meg plus que n'importe qui d'autre, ce geste a du sens, puisqu'elle a été aidée par les sauveteurs par le passé et aujourd'hui c'est elle qui donne un coup de patte au refuge à son tour. Ce dernier espère récolter plus de 500 mille euros afin de pouvoir créer un bâtiment pour pouvoir venir en aide à plus de boules de poils.

Eden Animal Rescue / Facebook

Presque la moitié de la somme a été collectée et les membres ont chaleureusement remercié les personnes, ou les chiens comme Meg, qui ont joué le jeu : « Nous apprécions leur soutien qui nous aidera à atteindre notre objectif de collecter des fonds pour le nouveau chenil. Nous sommes également reconnaissants à tous ceux qui ont acheté des billets ».