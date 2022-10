Un chien s'endort sur 2 sièges dans un métro plein, mais personne ne vient le déranger (vidéo)

En ces temps troublés, chaque séquence, image ou récit apportant un peu de bonheur et d’espoir est le bienvenu. Surtout lorsque cela implique des animaux, qui restent les mieux placés lorsqu’il s’agit de nous inspirer joie, compassion et bonté.

La vidéo dont il s’agit ici, relayée par India Times, s’inscrit totalement dans cette logique. Elle montre un chien s’étant laissé vaincre par le sommeil alors qu’il était à bord d’un métro. L’animal occupait 2 sièges dans une rame pleine d’usagers. Malgré le manque de places, aucune des personnes debout n’a souhaité perturber le repos du quadrupède, très probablement errant.



Stefano S. Magi / Twitter

Le chien semblait même rêver, si l’on se fie aux mouvements de ses pattes. Qui aimerait être réveillé en plein songe ? C’est sans doute ce qu’ont pensé les passagers du métro à ce moment-là.

La vidéo a été postée sur Twitter le 5 octobre 2022 par un internaute italien du nom de Stefano S. Magi. Se décrivant comme un passionné de chiens et de parachutisme (il était membre de la brigade parachutiste Folgore, dans l’armée de l’air italienne), il partage régulièrement des séquences d’animaux touchantes.

Although the wagon was crowded and he was occupying 2 seats, nobody disturbed his rest??



????via Karen Olave

