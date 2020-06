Un chien retrouvé avec les pattes coupées défie les pronostics et réapprend à vivre

© Willow Sullivan

Recueillie en Thaïlande il y a 5 ans, Scooter avait été emmenée aux Etats-Unis, où elle a reçu un chariot sur-mesure pour compenser son handicap. La chienne a ainsi pu connaître une nouvelle vie bien plus heureuse, et même si elle n’est plus parmi nous aujourd’hui, elle ne sera jamais oubliée.

C’est en mars 2015 qu’une chienne aux pattes arrière amputées avait été sortie de la rue, dans la province thaïlandaise de Phuket. En plus d’être privée de ses membres postérieurs, elle avait aussi la colonne vertébrale endommagée, comme le raconte The Dodo. Personne ne savait comment cela était arrivé, mais l’animal ne se posait pas de question. La chienne n’avait pas l’intention de se laisser faire et se traînait à la force de ses pattes avant pour se déplacer. Ce qui ne faisait qu’aggraver son état de santé, le frottement engendrant des infections.

Finalement, elle a été recueillie par l’association locale Soi Dog Foundation, qui entretenait des liens étroits avec une organisation new-yorkaise, Willow’s Wings. Dès qu’elle a vu la publication Facebook à propos de la chienne, Willow Sullivan, la fondatrice du refuge américain, a contacté Soi Dog. Après une longue procédure d’adoption, elle a finalement réussi à la faire venir aux Etats-Unis le 29 septembre 2015.

Pour la chienne, qui a reçu le nom de Scooter, le chemin était toutefois encore long. Sans doute à cause des atrocités qu’elle avait subies, elle avait une peur maladive des humains. Elle grognait et claquait des dents à la moindre tentative d’approche. Face à cette attitude, Willow Sullivan avait eu un peu peur, se demandant dans quoi elle venait de s’embarquer. Il n’était pas question pour autant de la laisser tomber.

Elle a emmené Scooter à l’Ecole de médecine vétérinaire de l’Université Cornell, où la chienne a été vue par Chris Frye. Le spécialiste devait d’abord vérifier l’état de son squelette, afin de voir s’il était compatible avec une prothèse de type chariot. Un scanner a été effectué et a révélé que la chienne pouvait bien recevoir un tel dispositif.

Au fil des semaines, Scooter était de moins en moins méfiante et agressive. Elle faisait désormais confiance en Willow Sullivan, qui était à la fois fière et émue de ses progrès. Puis le chariot est arrivé et la chienne a fait un premier essai. Elle s’est d’abord mise à marcher à reculons, avant de comprendre le « truc » une fois qu’elle s’est retrouvée à l’extérieur. Là, elle a commencé à courir dans tous les sens, toute excitée de retrouver de la mobilité après tant de souffrance.

Scooter venait de prendre un nouveau départ dans sa vie…

Totalement transformée et apaisée, elle est devenue extrêmement proche de Willow Sullivan, pour laquelle elle était le premier chien paralysé du refuge. D’autres l’ont suivie et l’expérience acquise avec Scooter a aidé sa bienfaitrice à leur assurer l’assistance dont ils avaient besoin pour retrouver, eux aussi, leur joie de vivre.

En juin 2019, on apprenait, via la page Facebook de Willow’s Wings, que Scooter était très malade. Elle souffrait d’une infection urinaire sévère qui avait nécessité son hospitalisation et un traitement lourd. Quelques jours plus tard, le 5 juillet, la triste nouvelle de sa mort y a été annoncée.

« Ma Scooter est partie… Elle m’a appris plus de choses que ne l’aurais jamais imaginé […]. Mes larmes semblent couler à l’infini », pouvait-on lire sur la publication.