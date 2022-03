Un chien retrouvé attaché à une porte avec une note déchirante de ses anciens propriétaires et son bol de nourriture

Près de Liverpool, une association cherche une nouvelle famille aimante pour un chien découvert attaché à l’extérieur de son refuge. L’animal était accompagné de ses gamelles, mais aussi d’un message de ses propriétaires expliquant leur décision de l’abandonner.

Kilo va devoir réapprendre à faire confiance et à mener une vie de chien normale, lui qui vient de vivre une énorme déception. Il a, en effet, été découvert devant un refuge avec une note écrite par ses anciens maîtres, rapportait le Liverpool Echo le lundi 28 mars.

Dans une publication Instagram faite hier, l’association Dogs Trust Merseyside, basée à Huyton à environ 10 kilomètres à l’Est de Liverpool, a raconté la triste découverte réalisée vers 17 heures.



Dogs Trust Merseyside / Instagram

Le Staffordshire Bull Terrier âgé approximativement de 6 ans était attaché au portail extérieur du refuge. A ses côtés, les bénévoles ont trouvé ses gamelles de nourriture et d’eau, ainsi qu’un message de ses propriétaires. Ces derniers y révélaient son nom et y expliquaient qu’ils n’étaient plus en mesure de le garder.

D’après Georgina Lowery, le chien semble avoir perdu toute confiance en l’humain à cause de la peine ressentie suite à cet abandon. Son équipe, qui comprend Chris Furnell (sur la photo), l’aide à se détendre et à comprendre qu’il est aimé.

Kilo ne veut pas encore s’amuser avec ses jouets, mais les bénévoles sont persuadés qu’il finira par sortir de son isolement avec de la patience, de la compréhension et de l’amour.

« Un garçon magnifique mais un peu nerveux compte tenu de ce qu'il a traversé »

« C'est un garçon magnifique mais naturellement un peu nerveux compte tenu de ce qu'il a traversé. Comme personne ne s'est manifesté pour le réclamer, il est maintenant prêt à rejoindre une nouvelle famille », indique Georgina Lowery.

La responsable du refuge dit croire en la bonne foi de ses anciens propriétaires malgré tout. « Le fait que Kilo ait été laissé avec ses gamelles et que ses propriétaires nous aient dit son nom et laissé une note, montre qu'ils se souciaient de lui, estime-t-elle. Nous exhortons cependant toute personne devant se séparer de son chien à nous contacter. »

L’idéal pour Kilo serait qu’on lui trouve une famille sans enfant ni autre animal de compagnie. Il a besoin de maîtres patients, disposés à lui accorder du temps et de l’attention pour lui réapprendre à se fier aux autres.