Un chien réconforté dans ses derniers moments de vie par des bénévoles alors qu'il venait d'être abandonné, car "trop vieux" !

Dans une lettre adressée à sa famille qui l’avait abandonné au moment où il avait le plus besoin d’elle, les bénévoles ont raconté les derniers moments vécus par un chien sénior et lui ont rendu un hommage poignant.

Cookie a quitté ce monde en sachant qu’il était aimé, malgré son abandon 48 heures plus tôt, comme le rapportait Pet Rescue Report ce mercredi 28 avril.

Les propriétaires avaient décidé de se séparer de ce chien sénior en raison de son âge et de ses problèmes de santé. Âgé de 14 ans, Cookie était très mal en point et, quand l’équipe de l’association californienne Leave No Paws Behind l’a pris en charge, il était clair qu’il n’avait plus longtemps à vivre.

Le chien a été confié à une famille d’accueil qui était venue au refuge pour en voir un autre, âgé lui aussi. Ce mercredi, l’association a posté sur sa page Facebook 2 photos de Cookie accompagnées d’une lettre ouverte adressée par ladite famille d’accueil à ses maîtres.

« Aujourd'hui, nous avons tenu tendrement et affectueusement votre petit chien Cookie lors de son départ », peut-on y lire.

L’auteur poursuit en expliquant que, sans vouloir juger les propriétaires, il ne comprend pas pourquoi ils n’avaient pas laissé leur chien vivre ses derniers instants auprès d’eux après toutes ces années passées en leur compagnie.

« Ce qui m’a le plus fait mal au cœur, c’est d’imaginer ce à quoi il a pu penser en vous voyant vous éloigner, pendant qu’il était emmené dans une cage froide, bruyante et sombre par de parfaits étrangers qui, j’en ai la certitude, ont essayé de le réconforter », écrit-il par la suite.

« Il s’en est allé en paix et il n’était pas seul »

Toiletté, nourri, soigné et surtout choyé, Cookie « a compris qu’il n’était plus seul et que sa vie comptait », au moment où il s’apprêtait à rejoindre le Paradis des chiens.

« Ce soir, nous allons pleurer la perte d’un petit chien que nous avons eu la chance de connaître durant 48 petites heures, parce que vous ne pouviez pas être là pour lui dire au-revoir, lui qui vous était dévoué pendant 14 ans », enchaîne la famille d’accueil, avant de conclure : « Sachez qu’il s’en est allé en paix, que sa souffrance est terminée, que son cœur brisé a été réparé […] et qu’il n'était pas seul parce que nous étions là quand il avait le plus besoin de vous. »

A lire aussi : Le sourire de ce chiot dans un refuge devient viral et lui permet de se faire adopter