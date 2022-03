Un chien rachitique et laissé pour mort sur la plage se refait une santé à la SPA

Des promeneurs ont découvert par hasard sur la plage de Morsalines (Manche) un chien dans un état extrêmement alarmant. La vie de l'animal ne tenait qu'à un fil.

« Un vrai squelette sur pattes », telle est la réflexion que l'on se fait en regardant le pauvre chien trouvé par un couple de promeneurs sur la plage de Morsalines. L'animal, qui avait littéralement la peau sur les os, a été confié à la SPA du Cotentin à Tollevast, rapportait La Presse de la Manche mercredi 9 mars 2022.

« Sur la balance, il ne pesait que 5,5 kg alors que son poids devrait être entre 15 et 20 kg », a déclaré Déborah, membre du personnel, à nos confrères. Le canidé rachitique a donc eu droit à une consultation chez le vétérinaire.

L'ingestion d'eau de mer et de varech a provoqué des douleurs au niveau de son ventre. En plus de recevoir des injections visant à le soulager, le chien s'est vu offrir une petite séance de manucure. Et pour cause : ses griffes, extrêmement longues, l'empêchaient de marcher normalement. « Une prise de sang a également été réalisée non sans mal, les veines étant trop petites », a ajouté la bénévole.

© Ludovic Ameline / La Presse de la Manche

Les bénévoles aux petits soins avec le chien

Ne possédant ni puce électronique ni tatouage, personne ne sait à qui appartient cet animal, dont le mauvais état empêche même une détermination précise de l'âge.

A-t-il été victime d'un abandon ? Serait-ce un chien de chasse qui s'est enfui ou perdu ? Depuis combien de temps a-t-il erré comme une âme en peine sur la plage ? Autant de questions qui, pour l'heure, demeurent sans réponse. « Si le propriétaire reconnaît son chien, qu’il n’hésite pas à prendre contact avec nos services. Mais on ne se fait guère d’illusion », a précisé la volontaire.

Le rescapé se refait une santé à la SPA de Cotentin et reprend des forces au fil des jours. Sociable et obéissant, des familles auraient déjà proposé de l'adopter. « Cela devrait bien se terminer pour le loulou », a conclu Déborah.