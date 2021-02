Un chien perdu en pleine mer retrouvé 16 heures plus tard sur la terre ferme

© Hayley Varney

Cherchant à attraper un canard, une chienne s’est engouffrée au milieu des vagues et n’est plus réapparue depuis. Ses maîtres s’attendaient au pire et leurs craintes ne faisaient que se renforcer à mesure que le temps passait. Heureusement, 16 heures après sa disparition, elle a été retrouvée saine et sauve par un habitant.

Tilly a passé la nuit sans sa famille, sur une plage du Royaume-Uni, après s’être égarée lors d’une promenade, mais elle a fini par être retrouvée saine et sauve, comme le rapporte la BBC.

Le jeudi 4 février, la chienne de 8 ans accompagnait le père de sa propriétaire, Hayley Varney, sur la plage de Garwick sur l’Île de Man. La femelle Springer Anglais avait alors repéré un canard et décidé de se lancer à sa poursuite dans l’eau. C’est là qu’elle a été perdue de vue.

Sa propriétaire craignait le pire, car la mer était déchaînée à ce moment-là. De plus, Tilly n’avait pas l’habitude de nager. La famille l’a cherchée partout, mais en vain. Elle a prévenu les garde-côtes locaux, ceux de Douglas, mais ces derniers ne l’ont pas retrouvée non plus. Ils ont d’ailleurs dû interrompre leurs recherches à la nuit tombée, après avoir ratissé cette partie de la côte pendant 2 heures.

Retrouvée le lendemain sur les rochers

Finalement, la chienne a été repérée le lendemain vendredi par un homme habitant non loin de là. Elle se tenait sur les rochers du côté Sud de la plage. Il a pu l’attirer et la mettre en sécurité, en attendant l’arrivée de sa maîtresse.

A lire aussi : Un Berger Malinois héroïque récompensé par le ministère de la Défense britannique pour avoir sauvé son équipe d'une attaque armée d’Al-Qaïda !

Hayley Varney n’a pu retenir ses larmes en retrouvant Tilly. Des larmes de joie et de soulagement.

De retour à la maison, la chienne se porte bien. Elle a repris les promenades, mais loin du bord de mer.